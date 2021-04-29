母親節│親手整彩繪蛋糕卷　再學包裝花束為媽媽送上獨一無二禮物

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-29 12:30

還有兩個星期就到母親節，各位準備好送給媽媽的禮物未？除了可以購買現成的禮物，亦可以參加工作坊，親手製作禮物送給媽媽，媽媽們一定非常開心！

奇華母親節工作坊

奇華餅家推出母親節限定工作坊，大家可以親手製作「雜果乳酪彩繪蛋糕卷」或「紫薯玫瑰花撻及蛋白鮮奶撻」，親手製作的甜品送給媽媽，誠意滿滿！奇華母親節工作坊亦有親子班，媽媽們可以和仔女一起製作，同樣是特別的母親節禮物！

奇華母親節工作坊詳情：

+ 5 + 5 + 5

LCX 韓式包裝花束工作坊

LCX推出＂LOVE’N CHILL＂春日活動，並舉辦韓式包裝花束工作坊，客人可以親手製作出獨一無二的愛心花束！工作坊包括花束體驗班和小枱花，最啱是親手製作，並將包裝花束送給媽媽！

LCX ＂LOVE’N CHILL＂韓式包裝花束工作坊詳情：

+ 12 + 12 + 12

新都會廣場母親節工作坊

新都會廣場則於母親節前夕 (5月1日及2日) 推出親子務農工作坊；以特色活動預先慶祝母親節。參加者導賞商場L5的戶外農莊了解各農作物後，動手學習例如澆水、除草、施肥和收割等務農工作，即使留在市區也可親身感受農夫的日常。導賞完畢後可一嚐文青系手作坊，包括押花相架以及瑰麗乾花小夜燈的主題，各選用別具心意的乾花，例如寓意母愛和美德的康乃馨、代表歡樂、溫馨和幸福的太陽花等。參加者可以心儀的花材及裝飾物設計獨一無二的小禮物送給媽媽，充滿謝意；亦可與母親大人齊齊創作，享受溫馨親子時光。

而母親節 (5月8日及9日) 更備有「五色鮮果花束」主題工作坊，以各種顔色繽紛的蔬果為花材，製作一束專屬媽媽的鮮果花束。

新都會廣場母親節工作坊詳情：