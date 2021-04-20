婆婆開奶例牌加多兩匙屢勸不聽　媽媽試味又濃又甜才知還落了…

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-04-20 09:00

許多父母都不讓孩子太早接觸「調味」食品，「糖類」更是一大禁忌，沒想到卻出現長輩為了讓孩子喝奶，私自在奶粉加一大匙糖，讓媽媽傻眼。

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你家長輩也愛趁你不注意時，亂餵小孩東西吃嗎？根據一間媒體報導，中國有名媳婦與婆婆同住在屋簷下，平日裏並沒有過多的衝突，大家同住一個屋簷下也還算和諧，卻沒想到這一切在孩子生下來後，有了變化。

孩子特別喜歡「奶奶」泡的牛奶

自從媳婦生下孩子後，婆家都會幫忙帶孩子。剛開始媳婦發現，婆婆會私自在幫孩子泡奶時多加2匙，儘管媳婦多次告知婆婆這樣會對小孩健康造成負面影響，但婆婆還是會堅持己見，因為她深怕「孩子吃不飽」。更讓人心累的是，經過媳婦一直不斷阻止、解釋，婆婆也僅口頭答應，仍是會時不是多加奶粉給孩子。

而這天發生了讓媳婦忍耐不下去的事情，媳婦突然發現，怎麼孩子比較喜歡喝婆婆泡得奶，大於自己泡得，心裏直覺怪怪的，她打算親自試喝一口，不喝不打緊，一喝嚇一跳，這給孩子喝的奶，不僅是比較濃的問題，還非常甜！質問之下，婆婆才坦承自己除了沒有改掉多加奶粉的壞習慣外，還會再補加一勺糖在裏面。媳婦聽到差點沒有暈過去，馬上帶孩子到大醫院檢查，結果顯示小孩因為過度攝取糖份，出現腸胃消化不良的情形。

糖果雖好吃，但別讓小童攝取過多糖份啊！（按圖了解）：

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孩子吃糖8大壞處

許多爸比、媽咪或是家中長輩，只要寶寶哭鬧不休或撒嬌，就習慣性使用甜食來當做安撫寶寶的工具，像是糖果、餅乾、朱古力、軟糖、果凍、布甸、益力多、果汁、汽水、奶茶等，這可能不知不覺養成寶寶愛吃甜食及愛喝飲料的習慣，這種習慣將對寶寶造成許多負面影響。

1.吃不下正餐

在不對的時間讓寶寶吃甜食，只會讓寶寶有飽足感，無法吃下正常三餐或是喝奶，衛生福利部建議，選擇食物首要考慮食物的營養價值，應注重五大營養素─蛋白質、醣類、脂肪、維生素、礦物質等均衡吸收，但是若只吃零食而已，等於只吃下了加工精緻後的糖及食用色素等人工添加物，原本需要的脂肪、維生素等反而都沒有吃到，導致營養不均衡。

2.過動及情緒不穩定

寶寶和大人最大不一樣是骨骼、肌肉及腦部都處於發育狀態，醣類在人體代謝時，必須仰賴維生素幫忙，一旦體內維生素不夠又過度攝取糖分，就會使醣類代謝時不完全氧化，造成乳酸等其他代謝產物堆積在身體各部位，若堆積在寶寶腦部，便會使得寶寶有過動及情緒不穩的情況。研究也發現許多零食內含有咖啡因，過小的幼童攝取過多，會使中樞神經興奮、容易產生焦慮等症狀。

3.注意力不集中

食用少量甜食會讓心情暫時愉悅，但蛋糕、飲料等高糖分食品皆屬於單糖類，進入體內很快就會被吸收，因此維持能量持續力低，當孩子多吃就會影響大腦的續航力，容易變得昏昏沉沉，影響專心度與學習力。

4.骨質疏鬆

高脂及高糖的食物會影響鈣質吸收，提升骨質疏鬆機會，因為飽和脂肪中有「脂肪酸」，脂肪酸與鈣質結合會產生皂化反應，這種反應會使鈣質不容易溶解被人體吸收，糖分則會影響腸胃道，妨礙鈣質被吸收的效果。

5.增加蛀牙機率

寶寶吃完甜點後通常不會立刻刷牙，讓糖分長時間滯留於嘴巴內，使牙齒酸化並滋生牙菌斑，傷害牙齒琺瑯質，造成牙齒酸蝕，增加蛀牙的機會。

6.肥胖

吃糖果、零食、甜點是一種習慣，如果讓寶寶覺得要吃糖才會開心，沒人制止就會繼續吃下去，若是零食加上正餐，很容易使一天所需熱量超標，且攝取過多糖分會轉變成脂肪，累積在體內，若再加上缺乏運動的話，眾多疾病就會衍伸出來。研究更顯示，寶寶小時候胖就是胖，長大以後會持續胖下去，因為小時候的飲食習慣已經養成，沒有改變就會繼續胖。

7.代謝症候群上身

吃糖果後，會使得生物體內調節血糖濃度的內分泌激素「胰島素」上升，因為當血液中的血糖濃度上升後，胰臟就會開始分泌胰島素，促使糖分能夠進入細胞被消耗掉或者以脂肪的形式儲存起來，久而久之就會儲存過多脂肪開始肥胖，罹患代謝症候群的機率大增，代謝症候群所指的是高血壓、血脂異常、糖尿病、腹部肥胖及高尿酸與凝血因子的不正常等。

8.容易過敏

甜食、飲料幾乎都含有人工色素等食品添加劑，五顏六色的設計可以刺激寶寶的食欲，但這將容易引起寶寶的鼻子、皮膚或其他過敏症狀，且人工色素在保存過程中可能混進砷、鉛或其他有毒物質，影響兒童的智力發育和神經行為，所以最好儘量避免購買顏色鮮豔的食品或飲料。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：1歲兒偏愛阿嬤泡的奶，媽一試喝「又濃又甜」嚇傻！衝醫院檢查出爐：糖份攝取過多！8個吃糖壞處，你都知道了嗎？】