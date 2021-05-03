幼稚園功課│孩子升K1已學加數、造句　網民：不如由一岀世開始教

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-03 20:30

幼稚園功課愈深愈好？有網民於討論區發文，表示將於今年9月升讀K1的孩子，已要學習加數、中文造句等，直言「成日話香港教育好癲，我覺得家長癲啲」。貼文引來其他家長熱議，部分表示小一的面試內容已達二年級程度，家長不得不及早配合！

未升K1學定造句、串生字

近日網民zitamamama於討論區發文，表示因要為家人照顧一名3歲小孩，於是加入了「私幼家長谷」。群組集合了子女於今年9月升讀K1的家長，不時分享孩子的日常。「原來而家升K1已學加數，中文寫句子，英文串生字。使唔使呀，3歲未到喎。成日話香港教育好癲，我覺得家長癲啲…」。

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貼文引來其他家長熱議，有家長表示，學前班（PN）所學的中文及英文內容令人更驚訝，「睇啲書嘅字已經同成年人一樣。」有家長又指，現時小學名校的面試愈來愈深，家長不得不配合。

部分家長則認為，香港家長的催谷情況愈見不合理。「真係好痴線，不如由一岀世開始教啦。」、「最慘係大家覺得咁先係正常，咁先係最夠癲。」、「我覺得啲家長谷得咁行，小朋友對學習失去興趣，長遠來看，其實係失敗」。

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教育局：不應要求幼童執筆寫字

不少家長亦曾於網上分享子女的幼稚園功課，除了數量多，大多更屬小學程度，題型包括擴充句子、閱讀理解等。事實上，教育局於2017年更新《幼稚園教育課程指引》，要求學校側重遊戲中學習，減少幼兒執筆寫字、認字及做機械式的抄寫練習。若有校方不依指引，最嚴重可被剔出學券制或免費幼稚園計劃。

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