抄寫功課驚見「毛毛蟲」　 有小朋友認真過頭連呢樣嘢都抄埋

親子
撰文：
最後更新日期：

不少父母每天都有為小朋友檢查功課的時間，大多數情況下，小朋友功課上的錯誤都是因為大意，或沒有認真對待而導致。而所有功課類型中動腦較少的必定是抄寫類作業，但萬萬想不到，這位台灣小朋友認真過頭，把不該扮寫的內容也照單全收。

姑姐揭侄仔抄二維碼　網民好奇能否掃瞄

台灣一名姑姐在Facebook群組「爆廢公社」上分享了自己侄仔做抄寫功課鬧出的笑話，她指原本原文標題下，有一個二維碼，掃瞄後應該是可以查看原作者的資料，但侄仔卻認真過頭，把構圖複雜的二維碼也照抄，有網民笑稱難怪做功課的時間愈來愈久。

而好奇的姑姐也有嘗試實測這個手繪二維碼能否運作正常，結果當然是失敗。此帖引發其他家長訴苦，指自己小朋友抄到「分體」，抄到變「毛毛蟲」。

媽媽休息一整日　女兒功課評語：浪費時間

對於教學節奏較輕鬆的台灣而言，一些開放式的問題也是家長的惡夢！小朋友的率直常常會出賣家人，有幼稚園女學生在功課上指媽媽早上8時30分起床 ，然後便是刷牙、洗臉、食飯、看手機，其餘時間都是休息，女兒給媽媽這一天的評語是「浪費時間」。

相關文章：造句寫三文魚吞拿魚被老師圈錯　兒子：媽咪你教我做嗰啲功課錯晒

+2
+2
+2

點圖即睇Ken Sir給家長的建議：

+2
+2
+2

相關文章：家長控訴老師改功課吹毛求疵　英文字母寫出界當錯數學零字唔夠圓

家長上傳作業批矯枉過正

保良局陳守仁小學校長宣布提早退休 　新學年由高級副校長接任
一文睇清10間熱門中學21/22插班收生詳情　做深一年題目準備筆試
一文睇清19間熱門小學21/22插班收生詳情　附專家教路面試貼士
小學搞年度「小型立法會」會議　學生做匯報向校長提案申請撥款
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。