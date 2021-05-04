元元扮同男朋友傾電話竟被檢舉涉欺凌　網友：有冇搞錯呀！

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-04 21:00

李元元（Lucy）是最受歡迎的星二代之一，早前媽媽貼出元元假扮和「男朋友」傾電話的片段，不過不出一小時，片段就被網友檢舉「 bullying or harassment」（欺凌或騷擾），讓一眾網民大呼「有冇搞錯呀」。其實這次並非元元第一次被檢舉，早前Lucy媽媽分享一張Lucy和朋友穿著公主裙的照片，只見照片中Lucy坐得非常麻甩，媽媽還搞笑配上「着公主衫嘅肥佬」，結果同樣被檢舉「 bullying or harassment」。

李元元（Lucy）媽媽早前貼出元元假扮和「男朋友」傾電話的片段，片段中元元向「電話」一方表示「你唔好再打嚟啦，你好煩呀，我唔鍾意你呀！」結果不出一小時，片段就被網友檢舉「 bullying or harassment」（欺凌或騷擾），讓一眾網友紛紛表示「有冇搞錯呀，IG你好煩呀」、「邊度有Bully? 我只見lulu 個belly」、「點bully一個根本都未出現嘅男朋友」、「佢bully緊邊個？空氣？」。

元元媽媽貼出元元假扮和「男朋友」傾電話的片段卻被網友檢舉。（ig：lucy.is.good）

其實這次並非元元第一次被檢舉，早前Lucy媽媽分享一張Lucy和朋友穿著公主裙的照片，只見照片中Lucy坐得非常麻甩，媽媽還搞笑配上「着公主衫嘅肥佬」，結果照片發佈不足4小時就被檢舉，Lucy媽媽貼出被檢舉的內容，竟然是因為「 bullying or harassment」（欺凌或騷擾）！事件引起網民討論，表示「係咪阿lu檢舉你」、「可能有正義魔人唔知道你係lu老母所以走去檢舉你」、「IG唔俾老母笑自己個女」，而Lucy媽媽亦都表示「乜真係咁嚴重咩😆」。

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