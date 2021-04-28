蠟筆小新｜小朋友儲印花換積木店舖砌出市集　角色一家齊晒超精緻

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-28 13:50

各位蠟筆小新粉絲要注意！有便利店聯乘《蠟筆小新》人氣角色，推出一系列BANBAO積木，一套10款的「積木小店舖」及「7仔小市集收藏組合」，更有蠟筆小新、廣志、美冴、不理不理左衛門、松坂老師及小白模型公仔，小新粉絲必換！

7-Eleven便利店今次聯乘《蠟筆小新》人氣角色，推出「積木小店舖」及「7 仔小市集收藏組合」。「積木小店舖」以零食、飲品、啤酒作店舖設計，再分別配上6位《蠟筆小新》人氣角色： 小新、廣志、美冴、不理不理左衛門、松坂老師及小白，並以各種鬼馬造型及表情登場。而每款 「積木小店舖」分別附有BANBAO積木組合1套、模型公仔積木組合1套、貼紙及說明書各1張，非常精緻。媽媽們只要儲滿指定數量印花加錢即可換購，亦可以用 yuu 積分加錢隨機換購。

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另外，「7 仔小市集收藏組合」包含2層高7-Eleven 店舖，另外亦附有 3 塊積木底板，將拼砌好的 7-Eleven 店舖放於底板上，配上 路燈、郵箱、垃圾桶及欄杆等共 10 件小型配件。粉絲們可在底板上自由配搭各款「積木小店舖」， 小朋友可以發揮創意，打造出獨一無二的小市集。

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