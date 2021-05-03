母親節5大活動推介　同媽媽整獨一無二杯麵　再製作日式粉彩卡

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-03 18:46

本周末（5月9日）就到母親節，大家安排好母親節節目未？除了可以和家人一起去食自助餐、Staycation或參加親子工作坊外，亦可以參加以下的母親節活動，和家人一起享受母親節假期。

「合味道紀念館香港」推母親節限定放閃企劃

合味道紀念館香港設三個體驗式工作坊，大人和小朋友都可以發揮創意，創作獨一無二的榖物麥片、合味道杯麵，和親手製作出前一丁。除了體驗式工作坊，場內亦有三大必到打卡位，包括齊集來自全球各地不同口味及包裝的合味道杯麵的「杯麵牆」、高達3米的「大杯麵」和特色展牆。另外亦有紀念品店讓粉絲們買到獨家紀念品及禮盒。

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而於5月6日（星期四）至5月9日（星期日）期間，「合味道紀念館香港」推出母親節限定放閃企劃，在紀念館內的期間限定打卡位拍攝甜蜜家庭照，並載照片至個人社交平台並把瀏覽權限設置為公開，加上#合味道紀念館香港、#母親節快樂、#媽媽我愛你主題標籤，向紀念館職員展示相關社交平台貼文，即可獲得限量版紀念品「清仔親子袋」的5折優惠。（清仔親子袋原價港幣$100，折實港幣$50）

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合味道紀念館香港開放詳情：

海港城 Blossoms of Love「母親節秘密花園」

海港城「母親節秘密花園」中的「溫馨花圃」插滿了由小朋友為媽媽親手繪畫的花朵，更設有小花舍打卡熱點，由歐式自然系的花藝品牌DAISYZOOM BOTANIC配上不同的花藝擺設，充滿文青氣息，非常適合打卡！大家更可於DAISYZOOM BOTANIC期間限定花店購買或訂製個人化的花藝品，精緻優雅，送給媽媽作為禮物別有心思！活動期間的逢星期六、日（下午12時30分至下午6時），專業攝影工作室Venture Studios會於海港城「母親節秘密花園」為大家拍攝照片，媽媽們可以和仔女一起拍下溫馨照片。

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饒宗頤文化館 A DATE WITH MUM 市集

NOON聯同饒宗頤文化館舉辦【A DATE WITH MUM 】母親節主題活動，現場有各種母親節禮物 DIY Workshop 可報名參加，即場製作日式粉彩卡、個人專屬香氛以及 mini market，還可以與媽媽到coffeeflow cafe 食下午茶，絕對是母親節好去處！

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D2 Place 《Figurecross X A4上的飛行週記 - 帶著媽打遊世界》

D2 Place每周末都會舉行市集，母親節期間會舉行《Figurecross X A4上的飛行週記 - 帶著媽打遊世界》市集，市集設有旅遊及航空設計佈置，可以一家人遊市集再打卡重拾少女心！

荃灣廣場 共享綠藝空中花園

母親節期間，荃灣廣場聯乘人氣園藝專家Greenology，把城市森林搬進五樓戶外空中花園，帶來6大打卡位，當中最搶眼的是入口22米長、4米高的「綠藝打卡牆」。而「度假風藤編小窩」能讓你拍攝到一輯輯如置身東南亞Resort的照片， 這個「IG-able」的小角落確實是視覺效果滿分！好動的可到「Green Fingers鞦韆」場景，拍攝一輯有動感且具田園悠閒氣息的照片。