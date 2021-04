陳茵媺全家為女兒慶祝5歲生日　粉紅色母女裝勁搶眼

撰文: 黃慧雯 最後更新日期: 2021-04-28 08:30

陳茵媺與陳豪女兒Camilla踏入5歲生日,正在國內拍攝劇集《白色強人II》的他,未能回家與女兒慶生,老婆陳茵媺與兒子及一班朋友在家中為女兒舉行生日派對,更以粉紅色為主題,家中布置成粉紅色,全家人更穿上粉紅服裝,女兒與媽媽陳茵媺更如餅印一樣,爸爸陳豪則以屏幕隔空為女兒慶生。

陳豪一直留在置內拍攝劇集《白色強人II》,與家人分隔兩地,早前他正日生日,老婆陳茵媺與三子女隔空為爸爸送上祝福,三兄妹由準備埋位時已起爭執,由戴生日帽到爭位坐已不停有拗撬,嫲嫲亦未能阻止,三人的互動相當搞笑,爸爸陳豪將影片貼上IG,媽媽也忍不住笑指:「whahahahaha a zoo, that's all I'm going to say. whahahhahaha! 😍😍」好友周家蔚亦笑指:「They’re adorable!」

昨日(27日)是女兒Camilla 5歲生日,陳茵媺細心為女兒打點一齊,穿上粉紅色裙的Camilla非常可愛,似足媽媽,她更一邊唱歌一邊跳舞吹蠟燭,媽媽笑指:「Birthday gal is super high!」

