陳茵媺全家為女兒慶祝5歲生日　粉紅色母女裝勁搶眼

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-04-28 08:30

陳茵媺與陳豪女兒Camilla踏入5歲生日，正在國內拍攝劇集《白色強人II》的他，未能回家與女兒慶生，老婆陳茵媺與兒子及一班朋友在家中為女兒舉行生日派對，更以粉紅色為主題，家中布置成粉紅色，全家人更穿上粉紅服裝，女兒與媽媽陳茵媺更如餅印一樣，爸爸陳豪則以屏幕隔空為女兒慶生。

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陳豪一直留在置內拍攝劇集《白色強人II》，與家人分隔兩地，早前他正日生日，老婆陳茵媺與三子女隔空為爸爸送上祝福，三兄妹由準備埋位時已起爭執，由戴生日帽到爭位坐已不停有拗撬，嫲嫲亦未能阻止，三人的互動相當搞笑，爸爸陳豪將影片貼上IG，媽媽也忍不住笑指：「whahahahaha a zoo, that's all I'm going to say. whahahhahaha! 😍😍」好友周家蔚亦笑指：「They’re adorable！」

昨日（27日）是女兒Camilla 5歲生日，陳茵媺細心為女兒打點一齊，穿上粉紅色裙的Camilla非常可愛，似足媽媽，她更一邊唱歌一邊跳舞吹蠟燭，媽媽笑指：「Birthday gal is super high!」

按圖即睇三兄妹搞笑爭位：

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