母親節│與尼泊爾丈夫疫下零收入轉行賣餃子　 媽媽：對兒子感內疚

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-06 07:00

新冠肺炎打擊各行各業，任職導遊的媽媽祺祺（Carrie）也不例外。疫情初期，她在尼泊爾意外滯留半年，在奶奶身上學得一手包餃子技藝，回港後與丈夫一同另起爐灶，開設尼泊爾手工餃子店。「收入停晒，要搵食嘛，就要絕處逢生。」夫妻二人經營小店，要犧牲的自然是親子時間，不違言每天也感到內疚：「唯有盡快收工返去陪小朋友！」 攝影：龔嘉盛（部分相片由受訪者提供）

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失去理想工作 疫下零收入

與尼泊爾丈夫結婚後，祺祺便投身導遊行業，主力帶本地團。「做咗導遊 3、4年，工作係好自由。認識好多旅客，自己都係旅行緊嘅感覺，做得好開心。」不用出埠、工作時間彈性，正好方便她照顧現時2歲半的孩子。「以前剩係帶朝早團，1點收工，晏晝就陪仔周圍玩，係好ideal（理想）嘅生活。」

然而，新冠肺炎疫情以來，她的工作全被煞停。「起初唔係話好心急，以為好似03年沙士咁，都係幾個月啫，咪陪下個仔。」誰知停工的日子無了期，加上丈夫經營的酒吧，在疫情下也被要求停業，兩夫妻霎時變得零收入。

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滯留尼泊爾 跟奶奶「學師」

去年2月，她跟隨丈夫回鄉探親，碰巧遇上疫情爆發。「3月就封咗國，冇飛機返嚟香港，滯留咗半年。我不嬲唔係一個煮餸叻嘅人，喺尼泊爾就日日跟奶奶學煮餸。」

祺祺從奶奶身上學到的，包括製作當地的傳統餃子和街頭小食。回港後靈機一觸，決定創業開店。「十幾年前同丈夫拍拖，喺香港嘅尼泊爾餐廳接觸過尼泊爾餃子，就一試愛上，當時已經覺得香港人一定中意。橫掂而家有空檔，又學識咗做呢個餃子，咁咪試下囉。」

創業犧牲親子時間

她分享，夫妻二人不是出身飲食業，縱然丈夫經營酒吧，但工作量與食店截然不同。「每日要預備食材嘅時間係非常之長，一開頭唔識分配時間，好似有返工冇放工。」她與丈夫分工合作，每天早上8時先回到店子製作餡料、醬汁，9時開店後，便由丈夫接力顧店。「佢就洗廚房，切定啲材料，等我聽朝煮得方便啲。」日做13小時的她，為了生計，唯有犧牲親子時間。

店子開業5個半月，祺祺指，收入終可應付家庭日常開支。「因為我哋係冇收入成年，細舖一定唔會話賺好多，但至少唔再需要憂心。」雖然經濟狀況改善，但她自覺未能好好平衡工作和生活，兼顧店子與照顧家庭，甚至「由朝到晚都見唔到小朋友」。

「每一日都好內疚，我真係一個好差嘅媽媽。而家小朋友交俾我媽咪同工人姐姐睇住，朝朝未瞓醒我已經走咗，Daddy話阿仔訓醒第一件事就喊，好心痛，唯有盡快收工返去陪佢。舖頭逢星期一休息，就全日陪小朋友。」

主張放養 減少比較

店裡張貼了不少在尼泊爾的生活照，她分享，一家人在尼泊爾的居住地遠離城市，以務農為主，適合度假，卻並不打算讓孩子在當地成長。「如果喺嗰個環境成長，怕佢會難啲發展，適應唔到其他地方。」

談起與孩子的相處，祺祺笑言，自己不是個「很有宗旨」的媽媽。「如果樣樣嘢都好多guideline（指引），真係好大壓力。」對兩夫妻而言，只希望孩子健康快樂地成長。「我哋都唔覺得小朋友一定要讀名校，好多際遇、選擇都會影響你人生條路。我都係放養，唔想佢同太多人比較。太細個去追進度，會影響佢成長同情緒。」

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