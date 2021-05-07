母親節｜媽媽辭工學不同療法　腦癱兒能追同齡孩子進度入主流小學

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-05-07 12:56

晉仔在8個月大時，被確診為「腦性癱瘓」，評估屬中度智障，媽媽芯芯一時間未能接受這事實，曾一度想過自殺，幸好得家人及朋友的安慰及支持，令她重新振作。8年的時間過去了，在芯芯及晉仔的努力下，現年9歲的他無論語言能力及發展也接近同齡孩子，更可入讀主流學校，惟左邊身體未能控制自如，亦影響自理能力。 隨着弟妹出生，晉仔這個大哥哥的笑容更明顯多了，芯芯明白晉仔未來仍有不同的難題要面對，她也不敢去想及計劃太多，兒子能健康快樂成長就是最大的心願！ （攝影：羅君豪）

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5年前跟晉仔及芯芯做訪問，當時只有4歲的晉仔說話不多，一見到公園的攀爬架、氹氹轉等即急不及待去玩，完全不能想像他是一個失去整個右腦功能的孩子。在晉仔8個月大時被診斷為腦癱，腦掃瞄顯示右腦袋變白，右邊大腦不能運作，醫生更指他屬中度智障、左邊肢體傷殘，可能走路也成問題。

辭去教師工作專心照顧兒子

在聽到醫生這番話後，芯芯初時也難以面對，更曾想過自殺，但她仔細再想若自己死了對晉仔的病情完全沒有幫助，反而令他失去了依靠，芯芯徹底打消了自殺的念頭，相反更積極去為晉仔進行各種治療，她辭去原來中學教師的工作，專心照顧兒子，去學中醫針灸、香薰治療，更修讀自然療法博士學位等，將全副精神放在兒子身上。

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「大人的情緒對小朋友有很大的影響，我們不開心，他會感受到，幸好我和丈夫也是樂觀的人，也希望可以為兒子帶來正面的影響。」這是芯芯最大的體會。

5年過去了，這天再次約芯芯訪問，這個家由昔日一家三口，到現在的一家五口，記者從遠處已聽到晉仔的聲音：「喂，你扔返個波畀我啦！」他對1歲多的弟弟呼喊。眼前的晉仔長高了不少，說話及笑容也比以前多了，只是左邊身體包括左手及左腳不能靈活控制。

獲主流小學取錄

「晉仔幼稚園時讀特殊學校，亦曾想過小學是否要讓晉仔繼續入特殊學校，後來我又想不如讓他試一試考主流小學，結果真的有國際學校offer，這間學校第一年有專為特殊學習需要的學生而設的班別，所以就讓他試一試。」芯芯指學校沒有太多功課，也不設測考，晉仔尚可應付，但隨着年級愈高，課程及功課也更深，芯芯指他在追學習進度上也有一定的難度，「不過佢次次都『摱車邊』合格，應付到就足夠。」

芯芯指晉仔最大的問題是理解及自理能力，對於一般生活常識也會花很多時間去解釋，更要不停去提他，「我每日都會提他要記得這樣記得那樣，要努力學習，有一次，我又重覆這一大堆說話，他跟我說：『媽媽，我已經很努力！』他這句話令我停下並不停反思，對的，晉仔一直以來也很努力，他已做得很好，我要多讚他、欣賞他！」

由於晉仔右腦的問題影響他左邊身體，協調能力較差，以至平日的自理如扣鈕、穿衣也成問題，但芯芯說：「不過他有自己的一套方法，單手可以除衣服。」

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不敢為未來計劃太多

芯芯指對晉仔學業沒有太多的要求，對於未來也不去想太多。「他讀的這間學校沒有直屬中學，要考其他主流中學更是不可能，但我不敢想太遠的事，唯有見步行步。」芯芯說。晉仔要定時要接受不同的訓練，包括語言、職業治療、感統訓練等，平日芯芯在家中亦會為他以香薰按摩，芯芯說在疫情期間有些訓練要暫停，她發現晉仔略為退步，只能靠家中的一些訓練，而在疫情稍為緩和時立即再去訓練。

在晉仔出生後，芯芯將所有時間都用來照顧他，初時也未有打算再生第二胎，亦會擔心自己是否能誕下正常的BB，後來再細想希望將來晉仔有弟妹可以一起成長，在晉仔7歲時就生了妹妹，之後一年弟弟出世，身為哥哥的晉仔非常痛錫弟妹，三兄妹融洽相處，這個家每天都充滿歡笑聲。

照顧三子女身心疲累

芯芯要照顧年幼的兩名子女，同時每日要帶晉仔進行不同的治療，除了身體的疲累，心也相當累。「現在仍然是花最多時間照顧晉仔，每件事也要不斷去解釋給他聽，要不斷去提他，有時也會覺得自己好煩，但也沒有辦法。」她說。

隨着年紀漸長，晉仔會否覺得自己與其他人不同而不開心？芯芯說：「因為他一出生就是這樣，左邊身體不能活動自如，他也不會覺得自己有什麼不同。」芯芯指唯一得到特別待遇的就是到迪士尼樂園玩，因為晉仔持傷殘證，玩樂設施不用排隊。「我沒有告訴他是因為持有傷殘證而有這個待遇，而是跟他說：『是因為你很努力做訓練，他們很欣賞你，所以才不用排隊。』」

芯芯與同樣有腦癱孩子的家長常有聯絡，交流醫療資訊的同時也互相扶持，「要照顧腦癱的孩子不易，每一個媽媽都很努力，就算每天只是進步一點點，對我們來說都是開心不過的事。」在這8年來看到兒子不斷的進步，對芯芯來說是最大的鼓舞，平日即使多辛苦也是值得。

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