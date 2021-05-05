親子日營騙案再現 　有媽媽參加浮潛活動被騙　涉7個家庭約2萬元

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-05 20:30

臨近暑假，不少家長紛紛為仔女報名參加夏令營或日營。早前我們發現有媽媽於去年12月透過Facebook專頁報名參加日營後被騙。最近有另外一班媽媽向01親子投訴參加了一個名為《香港青少年拓展綜合訓練私墊》旗下的一個親子浮潛活動，但負責人取消活動後一直沒有退款。經過記者查證，發現這個機構和我們之前報導的機構是同一個負責人，只是再度改名繼續欺騙家長。

有不願意開名的媽媽向我們透露，早前於facebook專頁《香港親子好去處》看到一個於5月1日舉行的親子浮潛活動，付全數後負責人一直無法一直提供保單、教練、旅遊巴及營地資料，其後更加表示取消活動，並表示將於星期一（5月3日）下午退款，不過直至現在依然未有退款。該名媽媽向我們透露，有至少7個家庭受騙，是次親子浮潛活動涉及金額約2萬元，當中只有一個家庭成功收到退款。

「對方會不停回覆你，會繼續話你知下一步會點，但係最後就係呃你錢，而且佢係以拖字訣，每一日都話聽日會退錢，但係最後都係無。」該名媽媽亦表示：「佢之前話要幫我哋搞保險，所以有晒我哋所有家長嘅個人資料，身份證同地址等等，我哋都怕咗佢，但係好驚再有家長受騙，無辦法唔行出嚟。」

這位媽媽向我們展示轉賬單及收據，收據上顯示舉辦機構為《香港青少年拓展綜合訓練私墊》，英文為《Hong Kong Brave Outreach Training Center》，跟我們早前報導有十多位媽媽網上報日營活動疑被騙逾十萬的機構的英文名同出一轍。而轉賬單上收款人名稱為Tsui C** F**，相信為「香港精英拓展訓練中心」的負責人徐小姐。據悉，並非所有由徐小姐舉行的活動都無法舉行，部分活動會如期舉行，讓部分家長成功參加，再幫他們宣傳，以成功吸引其他網友付款。

負責人涉多宗案件

據悉，「香港精英拓展訓練中心」（前名：香港勇者外展綜合訓練中心）於2019年3月開辦，其facebook專頁張貼大量活動單張及照片，包括過去舉辦活動的照片，資料顯示香港精英拓展訓練中心或香港勇者外展綜合訓練中心也沒有其公司註冊資料。

其聲稱舉辦的活動包括戶外歷奇、學習語文、功課班、音樂、體育、美勞、自能理力等等，幾乎每星期都有不同日營，並以不同的活動相片以作招徠。除了日營，更有不同日數的課程，例如長達10日的「暑期騎士訓練證書課程」及20日的「2021暑期全方位學習寄宿營」，收費高達$27,800。

記者發現負責人徐小姐於2018年曾訛稱以優惠價6,500元舉辦韓國遊學團，當時有4個家庭共12人報名參加，但徐小姐收取7.6萬元款項後便失蹤，遊學團亦沒有成行，其後徐小姐被捕並承認一項作出構成餌誘式廣告宣傳的營業行為罪，被判180小時社會服務令及須向事主賠償6.9萬元。

當時徐小姐求情時自言會誠心悔改。不過據知同年徐小姐又舉辦本地生態及觀星團，吸引5人繳付共約5萬元，其後取消活動並開出13張空頭支票作退款。最後徐小姐承認5項以欺騙手段逃避法律責任罪及1項欺詐罪，被判入獄5個月及須向6名事主賠償共逾5萬元，相隔3年再度用日營活動欺騙家長。

徐小姐在去年趁疫情期間，再次以日營活動招徠，並以同一電話號碼whatsapp聯絡，當時吸引不少媽媽報名及付款參加，跟以往一樣，徐小姐在收款後並未能如期舉行活動，期間多位媽媽以whatsapp追問退款，對方以不同的藉口拖延，之後更失蹤，一班受害人已報警求助。

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消委會：或被界定為私人交易難以追討

記者就此事向消費者委員會查詢，發言人指消費者須留意服務或產品提供者的身分較難核實，加上在交易過程未必有單據記錄，有機會被界定為私人交易，倘出問題會較難追討。並認為消費者應審慎考慮是否透過此方式進行交易，比較理想的做法是要求商戶在交易過程中提供書面單據，清楚註明商戶身分、銷售的內容及服務範圍，以保障雙方利益。消委會提醒，課程主辦機構良莠不齊，部分銷售手法為人詬病，家長為子女報名參加訓練課程或興趣班時，可參考以下建議：

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