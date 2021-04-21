媽媽為千呎舊居變身　淘寶花萬元買傢俬　避免中伏要睇清楚呢樣嘢

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-21 12:32

網絡世界千奇百趣，網購傢俬更成為新熱潮。有媽媽花萬元在淘寶網購入傢俬，為千呎舊居大變身。她接受記者訪問時表示，十年前開始有淘寶習慣，笑言亦曾試過「中伏」！惟經一事長一智，她大方分享淘寶貼士，下單前不妨多加注意！ （相片由受訪者提供）

+ 2 + 2 + 2

曾「淘」游泳池、吹氣擂台

媽媽Man Yee育有一名5歲孩子，10年前開始淘寶習慣，不時在社交平台的「淘寶開心share」群組向網友分享戰利品，直言「夜晚瞓唔著就睇吓有咩買」。她指，日常會在淘寶網購買各式家居用品，以及孩子的衫褲鞋襪、玩具等，就連兒子的生日會用品也是「淘」回來的。其中最「正」的戰利品，是買給孩子的「超大型吹氣擂台」、游泳池和彈床。

她又曾為孩子購入「迴轉壽司套裝」，笑言「仲有一個好難忘嘅，係買咗個迴轉壽司套裝，跟住我個仔張相俾買家拎咗嚟用，然後全香港嘅網店都攞咗我仔張相嚟用！」。她亦曾發文分享，其後買家向她送贈一台流水麵機，成為孩子「人生第一次自己賺返嚟嘅玩具」。

+ 4 + 4 + 4

下單前要睇清1樣嘢

她分享，淘寶購物時，最擔心的是貨物在運輸途中破爛，「所以平時我得閒會睇好多評價，同埋分享圖片。」她坦言網購時亦曾試過「中伏」，「一定要睇清楚尺寸，度清楚size先好買。有時張圖望落去好大，原來收到嘅時候係勁迷你！」。

為方便孩子上學，她近日正在改造位於港島區的1,100呎的娘家舊居，打算下年遷入。現時她花了約$1,5000，在淘寶網購入六個櫃子，包括衣櫃、組合櫃、電視櫃、鞋櫃，以及窗簾等，並自行裝嵌。「我仲未買晒，打算再買多張囝囝用嘅碌架床，上面用來瞓覺，下面可以做書枱，或者可以反起，變多一張床嘅，大約$7000港幣左右。」

相關文章：淘寶買料改造公屋廚房浴室 埋單唔使5萬 2孩媽媽：物流唔好貪平

+ 11 + 11 + 11