淘寶買料改造公屋廚房浴室　埋單唔使5萬　2孩媽媽：物流唔好貪平

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-14 13:52

疫情以來，留家的時間增多，媽媽也花多了心思改善家居環境。一名住在2房公屋的80後媽媽是淘寶常客，更曾在淘寶購買傢俬、電器，再找師傅改造廚房及浴室，埋單也不用5萬！ （圖片由受訪者提供）

物流勿貪平

媽媽Tammy不時在facebook「淘寶開心Share」分享戰利品，她在接受訪問時表示，育有分別就讀中一及小學三年級的女兒，有著多年淘寶經驗。「玩咗好耐啦，都唔記得幾多年！基本上所有日常生活上嘅嘢，都會用淘寶，會淘小朋友衫褲鞋襪、書包，玩具、文具，我同老公就多數淘家居用嘅嘢，例如擺設、傢俬、閉路電視、煙霧器，旅行用嘅嘢，譬如潛水袋、潛水衣。」

她表示，平常逛街時，若遇到心水貨品，會先拍下照片，再以淘寶的照片搜尋功能找出供應商戶。「香港而家大部分嘅嘢都係大陸落嚟，貴咗嘅係香港舖租、人工、運輸費。如果係咁，大陸市場咁大，喺淘寶一定會搵到。」

除了格價，她會留意貨品的評分，並參考實物圖。她自言日常購物謹慎，做足資料搜集，甚少「中伏」，提醒網友選擇物流公司時，切忌貪平。「見『淘寶開心Share』啲人一味問邊度平，但物流平未必係一件好事。價錢平，咪會掉你啲嘢、整爛嘢，因為要快手。最重要都係服務質素、送貨速度、客人係咪可以追蹤貨物。」

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自找師傳清拆安裝 1萬改造浴室

Tammy分享，家住東涌公屋，入伙11年。客廳的裝飾品及家具均購自淘寶。「鐵片掛飾好平，都係幾蚊，掛牆假電話$50、梳化$600、餐枱$300、收納凳$90。」她表示，疫情下多了時間留家，「自然想間屋做得靚啲」，便著手改造家居，並於去年改造浴室。

「公屋唔可以大改，廁所喺11年前入伙時換晒牆磚、地磚、馬桶。今次就淘咗一套浴櫃加浴門，轉埋廁所玻璃門，淘落嚟再搵師傅裝。咁橫掂都係淘，就換埋花灑、廁所架、垃圾筒，都唔係好貴。」她表示，廁所用料連運費花了約$4000，師傅安裝費則約$5000。

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自淘雪櫃、抽油煙機

今年初，她開始著手改造廚房。她首先於淘寶格價，了解是否提供中港直送運輸。「我畀咗11年前嘅圖則、大概尺寸佢哋睇，話佢哋知大概想整啲乜嘢，再報價畀我。我再睇相、質料係咪ok。確認之後，畀200蚊先整圖則，ok嘅話就一炮過比晒所有錢，期間有設計師同我夾。」

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付訂後，製造時間約為兩星期，期間Tammy陸續放售舊雪櫃、煮食爐，並進行清拆及清潔。她補充，經資料搜集，內地使用的燃料氣體與香港的不同，因此煮食爐是在香港的電器批發商訂購，除此之外，雪櫃、抽油煙機、瓷磚貼紙、電飯煲、水壺、調味料收納掛勾等同樣是經淘寶訂購。

當所有材料到港，Tammy安排師傅上門安裝及鋪地磚。她表示，經淘寶購買的電器watt數跟香港相同，只是插頭不同，可使用轉插器，或找師傅換電掣。「啲插頭都係淘，畀師傅睇過，都話冇問題。我哋剩係換咗雪櫃電掣，因為要長插，公價係$500。廚房所有嘢連運費、師傅安裝，用咗大約$32,000。」

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