「寶寶睡了你怎麼不休息？」　10句激心說話當媽媽的怎都有聽過…

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-04-08 12:00

不要說媽媽玻璃心，是你不懂媽媽的苦！一位全職媽媽在臉書「爆怨公社」發文，自從孩子出生後，就沒睡過一頓好覺，每天不是餵奶，就是懷疑人生…….這時如果有人對她說：「我都沒睡好」、「帶小孩而已」、「以前我們都這樣，為甚麼你不能……」等三句話，會讓她理智線斷裂！雖然發完文會繼續愛護自己孩子，但很想抒發一下。

有哪些說話會讓全職媽媽一秒暴怒？：（點擊了解）

+ 26 + 26 + 26

許多媽媽看到原PO發文非常認同，紛紛留下會讓自己「理智線斷裂」的一句話，這些話每一句都好寫實，相信只要生過都聽過，讓網友大呼：「這篇的所有回覆都意外的療癒阿～原來全職媽不孤單！大家都懂」、「4寶路過…幾乎所有留言都聽過了」等，不信你來聽聽看！

1.「你就在家而已，你累甚麼？」

不然，就是：「你老婆太幸福了吧？在家帶小孩就好。」講得好像小孩不用帶就會長大似的，奶瓶不必洗就會乾淨了，有些人甚至碎嘴：「帶小孩哪有甚麼壓力」、「帶小孩是有多累」、「你都跟小孩在家有甚麼好累的」，聽了會讓人連白眼都翻到不見。

2.「小孩睡你就睡啊！」

網友馬上回：「當我大雄是嗎？說睡就睡得着！」「要我當大雄，也得要你是哆啦a夢，能滿足我的各種需求！」

這句話真的很容易一秒惹怒全職媽媽，誰能說睡就睡的？說得好像都不用吃飯、洗奶瓶、洗衣服一樣。

有些婆婆很愛說：「小孩睡，妳趕快跟着睡！」但是呢，媽媽跟着睡以後，如果家事還沒做，又會被念：「小孩睡覺時怎麼不做？」所以常見的情況是洗完奶瓶、衣服，吃完飯，洗完澡，之後寶寶就醒來了。

3.「寶寶都睡了，你幹嘛不睡？」

有時媽媽忙過頭，頭腦變得很清醒，只好滑手機時，還會被長輩家人念：「為甚麼不睡？」因為睡不着啊，況且好不容易有一點自己的時間，想放空一下，卻被還要被酸，這種心酸，讓人連反駁都無力。

相關文章：離婚主因非性格不合、婆媳不和？ 10大婚姻破裂原因由數據話你知

+ 28 + 28 + 28

4.「生一個很孤單耶，再生一個作伴才剛剛好！」

這句親戚經常問候語，相信媽媽們都不陌生。生兩個兒子的，路人甲很愛說：「沒女兒很可惜，再生一個女兒啦。」生兩個女兒的，就說：「再生一個兒子比較好交代。」生一個的，更不要說了，一定講：「趕快下一胎，才不會離太遠，一起顧剛好。」

老話一句：「你出錢養，我就生！」

5.「整天在家都顧小孩而已，有比我累嗎？不然換妳去工作我帶小孩」

老公這樣說，一定要說「好」，然後請他試帶一天看看，別擔心，他最後鐵定會反悔。

6.「小孩怎麼顧的！」

寶寶喝母奶，就說：「怎麽都烙賽（拉肚子），肯定是你母奶不乾淨。」寶寶過敏了，就說：「都遺傳這些不好的。」

還有，這句話也會讓媽媽秒暴怒：「都沒在吃嗎？為甚麼養這麼小隻、這麼瘦！」沒吃不然都吸空氣嗎？或是說：「要給他多吃一點才會胖啊！看他都瘦了！」講得好像做媽媽的，都會餓到自己小孩一樣。

7.「他就是太黏你才這麼難帶！」

媽媽是主要照顧者，全天候陪伴寶寶，小孩黏媽媽天經定義，跟難不難帶沒關係好嗎？

8.「你這麼會孕吐，是你媽媽沒幫你養好身體？」

每個人的體質都不一樣，甚麼都硬要扯到自己媽媽身上，聽到很難讓人克制不生氣！有些婆媽還會嗆：「我懷孕也是上班啊，哪有人說孕吐就不用？」讓孕媽咪聽到吐更兇。

9.「寶寶不要抱就讓他哭！」

媽媽抱寶寶，長輩最愛說不要常抱，如果完全不抱寶寶也不行，哭太久就換問：「寶寶怎麼哭了，阿嬤惜！」媽媽台詞全被搶光了，照顧新生兒都已經睡不飽，聽到這種多餘的指點，真是秒爆氣。

10.「還在吃母奶羞羞臉」

還有兩胎堅持餵母奶的媽媽，被嫌母奶沒營養！尤其塞奶、餵奶不順或追奶時，聽到這些也事透過別人道聽塗說的話，好想要請這些路人親戚，可不可以先做好功課再來？（延伸閱讀：母乳媽媽辛苦誰人知？廁所擠奶、飲食忌諱、同事不諒解⋯⋯這些苦只有母乳媽媽才能懂啊）

讓全職媽媽理智線恢復的4句話

趕跑媽媽負能量，網友也分享4句話，能讓媽媽理智線迅速恢復：

1.細咧靠逆。 2.TMD小孩你自己帶。 3.沒奶餵就閉嘴。 4.以前是清朝，現在是民國110年。

育兒路上，不一定每人都要處在同溫層，但是，請給全職媽媽多一份同理心，多一點理解，沒有人天生就會當媽媽，然而當了媽媽的我們，再大的難關都會跨過去、再辛苦也會撐住。

【相關文章】偽單親媽媽子食衣住行一腳踢 或非老公過錯這才更令人心酸無奈…

+ 12 + 12 + 12

相關文章：三十而已｜只以媽媽身份活着、變淡的不是婚姻 6句對白觸動人心

+ 14 + 14 + 14

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：讓全職媽媽一秒暴怒的10句話！在家累什麼、小孩睡你就睡…不懂媽媽的苦，就別說出口】