李樹福幼稚園設超大戶外空間　校長：寧願收生少些也不想小朋友迫

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-11 14:32

保良局李樹福幼稚園位於觀塘區具有42年歷史的順安邨內，前身為「順安幼稚園」，但隨着屋邨人口老化，順安幼稚園的學生愈來愈少，保良局於2016年接收了幼稚園後，翻新裝修，改名為保良局李樹福幼稚園，由經驗豐富的何蘭生擔任校長，學校無論在環境、配套、教學模式及師資上，在該區家長界中均有口皆碑，短短4年，已由70幾位學生躍升至7人爭一學位，更令順安邨增添一份活力。 (攝影:黃寶瑩)

一踏入校門，會發現學校面積相當大，共有兩層，除14個課室外，更有3個活動室。何蘭生校長說:「主要讓小朋友玩的地方是戶外的操場，對一般屋邨幼稚園來說這是很獨特的，環境好舒服，特別做到讓小朋友可以與大自然很相關融合，因為在這裏可以看到四時變化，沒有太多學校看到落雨、放晴。」

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學校的課室全部也可以一目了然看到外面，採光又開揚，全因為學校希望帶給小朋友與大自然有很多結合的感覺，可以學會珍惜和保護這個環境。為避免空間太大顯得疏離，學校特別設計了共融的空間，讓大家有一個聚集的地方。

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不想小朋友太迫

保良局李樹福幼稚園全校約有300個學生，分上、下午及全日班，當中180名全日班學生，但因為規定疫情之下，全日班都變成半日班，下晝就有只有下午班的學生。何校長說：「每班都有限定容額，譬如這班是22人，我們收到大約19人就完，因為不想小朋友太迫。由於前身是一間舊式的幼稚園，所以容額都批得比較多，40年前容額是較為寬鬆，但因為我們的坐法跟過去不同，所以寧願收少一點，也不想小朋友太迫。」

防疫措施包括調適課程

疫情之下，學校除了衛生防疫措施要作出特別安排之外，課程及學生活動亦需要調適。「我們都減少集體遊戲避免接觸，因為我們不能夠減去學生的體能活動，老師亦要特別提醒小朋友保持距離，「唔好行住！」、「等一陣！」讓前面過，也要提後面的小朋友不要太快。

「恢復面授課程之後，小朋友都十分投入，比我們想像好很多，其實那麼久沒有回學校上課，我們更擔心小朋友的適應能力，但可能因為小朋友很想返學，而且停面授課的過程中，有一些互動網上學習，就算是初到學校的小朋友對老師不算陌生。

非一般的學習套包

保良局李樹福幼稚園在暫停面授課期間，安排的網上學習收到理想反應，他們製作的學習套包中，更加入了學習六大範疇，得到教育局的安排，更可與過百間幼稚園在網上分享這個校本支援，何校長說：「今年的教學計劃是探索，因為探索要摸、要看，於是我們就製造一些學習套包，讓家長可以到學取回家，當中我們負責預備物料，包括可以訓練小朋友的小肌肉，活動建議，為了方便家長，我們都製作QR code，讓家長不用只看文字也能理解學習套包的用法，知道如何與小朋友在家進行活動，老師亦推介適合閱讀的書籍，疫情之下，其實老師也很辛苦，他們的應變能力好強，學校教學生筆順也會用QR code。」

當面對未太積極的家長時，學校會提供更多協助和幫忙，不會只將學習套包發給家長後就不聞不問。「我們可以知道那一個學生掌握得比較多，那一個學生未能掌握得到，然後到下一次活動設計時，給老師一個很好的反思，原來某些題目所有小朋友都能夠做到，有些題目可能有很多小朋友都做不到，當進入下一個步驟時，老師就會有更加多數據製作課程進度教案。」

網課應變能力高

何校長指出，疫情之下教育局並不想有太多的網課，但事實上，不做網課在疫情之下是很難的一件事。「我們也明白年紀細的小朋友是不適合使用太多電子屏幕，但我們利用網課讓小朋友可以持續與老師見面，當恢復面授課程時，小朋友的適應能力比我們想像中快很多，主要原因就是網課時，小朋友可以看到老師的樣子，又可以除口罩大家都認到對方的樣子當回復面授課程時大家都不會感到非常陌生這件事令我們很開心很正面。」

對於老師要抽更多時間製作電子教材，學校的支援十分重要，何校長說：「以前真沒有太多預備去做網課，我們很快添置一些器材、電腦、鏡頭、剪片軟件，這方面能力較高的老師就會與其他老師分享，機構方面亦有做軟件培訓，就住剪片技巧網課的安排上，會有觀課，與學生一起上堂發現問題或者要改善的地方。」

當了34年校長，何校長坦言今次新冠疫情是前所未見的。「我不會用難過來形容這階段，但因為沒有這方面的經驗，沙士我們經歷過，但今次是不知道什麼時候停課，又不知道什麼時候復課，因為是逐期逐期叫停，大家都是你知幾多，我知幾多，沒有預先掌握，這是一個考驗。」

面試情況

何校長感謝她的教師團隊願意檢測，令小朋友可以回校上課，看到學校再次充滿生氣，連清潔嬸嬸都笑容滿面。每年九月，學校會公布招生安排，同時開放校園讓家長親身了解學校，而面試內容一般以面見學生為主，何校長說:「面試日約一至兩天，小朋友按時間由最多兩位家長陪同入課室面見老師，小朋友會在一個遊戲室裏面熱身一下，當安定情緒後，接着就見老師傾偈，答一些日常生活常識的問題，再有小肌肉的活動去觀察小朋友的體能狀況，之後會跟家長傾偈，了解照顧上的安排，整個流程前後20至30分鐘完成玩大約10多分鐘。

以遊戲活動為主

我們比較着重小朋友全人發展，所以學習上會有不同形式，希望小朋友有一個正向的價值觀，與人有良好的合作，我明白到語文能力對一個小朋友的成長和將來的學習是很重要，我們亦很着重這方面的培育，我們會用一個自然的語境，去讓小朋友學習透過遊戲、活動去學習兩文三語，這是我們的目標。

另外，我們不會有太深的讀寫訓練，我們會按照能力去做，但也十分重視小一涵接，我們會培育小朋友表達能力、解難能力、語文能力和與別人相處的能力，我覺得這幾方面都是終身受用。

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