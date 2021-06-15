孩子教養｜父母總在稱讚小孩易感壓力　比較3種讚美方式了解高低

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-06-15 12:29

讚美也可能是壞事？沒錯，合宜的讚美能幫助建立自信心，言過其實或誇大的讚美，卻會造成反效果，打擊其自我價值，並產生害怕失敗的心理狀態，尤其常發生在小孩身上，由於深怕自己無法達到大人的期待，所以小孩會選擇迴避新的挑戰。以下分析3種讚美小孩的類型，從中選擇對小孩最好的讚美方式，從小就建立他們的自信心。 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

是無大小都讚孩子，隨時弄巧反拙？（按圖了解）

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1. 個人讚美：讓小孩更緊張

個人讚美（Person Praise）意指着重在人格特質的讚美，它看的是與生俱來的基因象徵，像是聰明和外表，舉個例子：「你好聰明」或「你好漂亮」，就是典型的個人讚美。多數的父母或老師不知道的是，這樣的讚美反而會造成小孩對失敗產生恐懼和沮喪，並且更容易有負面的情緒及自卑感。

根據美國心理學協會（American Psychological Association，簡稱APA）的報告顯示，父母往往對於較沒自信的小孩，會採用個人讚美的方式，但事實上這會使他們更緊張，深怕犯了錯會讓周圍的人對其改觀。以考試不及格為例，學生可能會過度看重成績，當達不到老師或父母的期待時，他們便會誤以為是自己有問題，所以不再堅持和享受在其中，甚至怪罪自己，對未來的事物也失去了熱情。

2. 歷程讚美：重視過程和努力

歷程讚美（Process Praise）講究過程中的重要性，它着重在努力的行為和態度，過程中的細節才是其考量標準，反之結果或輸贏不再是關鍵。以學校成績做比照，成績單的數字不再是學生唯一的考核憑據，因為平常的操行和態度，包括課外活動，也都要納入審核，這也就意味着過程和結果都一樣重要。

個人讚美告訴你不需要再努力了，保持原狀就好；歷程讚美卻不同，它鼓勵你要不停地往前邁進，今天要比昨天更進步。從學步期的嬰兒身上，就能看出這兩種讚美的不同，美國4所大學針對53個小孩，做了5年後（8歲）的觀察性研究，結果證明受歷程讚美的小孩，在破解問題上有更好的表現，相較於受個人讚美者，他們更相信能靠自己的努力去解決問題。

3. 誇大讚美：大忌反效果

誇大的讚美（Inflated Praise）絕對是大忌，你或許是想提升對方的自信和勇氣，但這類的讚美一般只會導致小孩備感壓力，為達到大人們的期待，他們不敢再嘗試新事物，因為害怕失敗會讓你失望。荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）研究指出，這些小孩會因此傾向選擇較容易的問題。另外，他們在解決問題時，也會變得異常謹慎及膽怯，而且不太願意分享內心的想法。

所以，父母或老師在讚美小孩時，請記住一個原則：別讚美小孩沒有控制權的地方，這涵蓋所有天生、無法輕易改變的能力，像是聰明、外表、運動或藝術能力等。孩子需要的是，他正在努力的地方被別人看見和肯定，這包括態度、紀律、責任、專注、憐憫心、抉擇判斷等等，若父母以這些細節來讚美孩子，它將成為孩子心中莫大的鼓勵。

如果你的小孩仍處於學步期，其實根本不用讚美，你需要做的只是點出他做到的事，好比說，自己可以走路，或可以爬上遊樂場的階梯。小孩知道他們做得好或不好，父母只需要做好扶持的角色，在適當的時候告訴孩子他做到了，讓他們自己感受那份成就的喜悅就好。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：別亂讚美小孩！就這一種才有正面效果】