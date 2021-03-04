親子教養｜幼女竟懂做不文手勢、講粗口？　媽媽終發現是他教的…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-04 09:00

小孩子的學習能力很強，因此家庭及學校的教育都非常重要。日前一名媽媽說明，平常女兒在放學回家的路上都會與她分享在學校的大小事，沒想到某天女兒竟開心的對着她比中指，甚至還用三字經打招呼，詢問過後才得知，這些都是幼稚園大班的學童教的，讓她傻眼直言「我在想要不要跟那個小朋友直接講，真的太誇張了！」

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原PO在粉絲專頁《靠北幼稚園》上投稿分享，某天回家時女兒突然說「媽媽妳看，我朋友教我的」，沒想到她竟然笑得很開心對着原PO比中指，雖然此行為立即被制止，原PO也解釋這個手勢代表不好的意思、不可以亂比，而女兒聽完也答應之後不會再比中指。

沒想到，隔天女兒一進家門就說「媽媽我回來了，X你娘」，又把原PO嚇了一跳。原以為是自己聽錯，便又詢問她「妳剛剛說甚麼」，結果女兒又重複一次三字經，讓原PO十分傻眼。最後，追問女兒後才知道，這些行為都是幼稚園大班的學生教的，而且還灌輸女兒錯誤觀念，把髒話當成回家和媽媽打招呼的話。

「現在的小朋友大班就會說髒話跟做粗魯的舉動了嗎？」原PO直言道，真的是誇張到想直接和那位大班的學生溝通。此文一出，不少網友紛紛留言表示，「誇張，這到底是甚麼家教？直接跟老師說，好好問候他父母」、「除了教孩子這是不雅的話之外，也可以請老師幫忙注意一下，跟孩子宣導」、「好早熟⋯⋯太可怕了吧！」

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