有錢人養小孩方法確不同　網民稱兒子同學吃慣燕窩嫌棄校內小吃…

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-17 18:10

燕窩可以養顏美容，因此深受不少女性喜愛，不過由於價格昂貴，並非人人消費得起。然而，近日就有一名媽媽發文表示，兒子的同學在家都吃冰糖燕窩當甜點，吃不慣學校提供的小蛋糕，讓她驚呼「原來有錢人是這樣子養小孩的」。

富貴人家，每天吃的也與一般人不同：

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該名女網友在PTT發文表示，最近兒子放學回家跟她說了一件永生難忘的事，「他說同班同學在吃完營養午餐後，飯後甜點的小蛋糕吃不慣，因為他平常在家都吃媽媽煮的燕窩糖水，這難吃的東西他吃不下」。

原PO聽完當下忍不住倒抽一口氣，「原來有錢人是這樣子養小孩的，然後兒子說可不可以有機會也吃一次我煮的燕窩甜點」，原PO說，雖然家裏負荷不了每天吃燕窩，但偶爾吃一次還是可以做得到。

帖文一出，引來大批網友熱烈討論，紛紛留言：

「蛋糕比燕窩好吃多了」 「貧窮限制了我的三觀」 「我小時候只吃小賣部賣的蘋果麵包當甜點」 「冰糖雪耳假裝一下，給兒子吃看看」 「燕窩沒甚麼味道，我覺得蓮子木耳比較好吃」 「我覺得先不管有錢沒錢，居然會有小孩子喜歡喝燕窩糖水，這也蠻奇特的」。

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