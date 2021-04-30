認真罰抄功課的小男孩連QRcode都照抄？　網民：Scan到就厲害了！

撰文：爆料公社
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小時候讀書最討厭的除了考試以外，就是要被罰寫抄課文！相信很多人都有被罰抄課文的經驗！帖文中的可愛小男孩，連抄課文都抄的這麼認真，連QR Code都照抄不誤！
認真罰抄的小孩，是不只會抄文字的：
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- 嗯！這麼認真的小男生... 你會不會太可愛了啊～
- 姑姑該稱讚他嗎？
- 他老爸應該還不知道！
- 他媽媽很火大！
- 他阿公呵呵笑！
- 他姑姑正在分享！
社員回覆：
果然是「抄」！
如果QR可以抄到能掃出來 也是高手！
天才！掃的出來嗎！掃的出來就威了。
要是他抄的能掃出東西來，或許能培養新技能！
現在連課本都這麼先進喔！
他第二行qr code錯了～跟第一行不一樣！第一行也錯了～跟課本上的不一樣！
對！如果我女兒這樣搞，我會直接拿手機出來刷～刷不出來，我就刷她的頭。
回來路上順便買10顆橘子，看到西瓜買一顆。估計他是買一顆橘子的那位工程師！很好！
怎麼可以這麼可愛啦 ！
我怎麼覺得這個小朋友很認真，像是怕遺漏了任何一個地方那種。
天才！這個孩子很聰明，要好好栽培。
爸：功課怎麼寫那麼久？
兒：爸爸我寫好了只剩QR Code還在畫！
掃得出來就厲害了。
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