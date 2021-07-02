「我媽媽說你很胖！」　女兒多番「陷害」媽媽問是否與星座有關…

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編按：台灣一名媽媽在網上發文，指自己的獅子座女兒數次以「無中生有」的說話捅自己刀，小朋友這樣的行為是否改及早糾正或幽默看待?

這位媽媽是如何被女兒無中生有？（按圖了解）：

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原文：

我想抱怨我4歲獅子座女兒

有一次一起看學校照片

處女媽:【哇...你們班這個男孩長的好高喔】

獅子女:【他也是我們班最胖的喔】

處女媽:【嗯...真的也滿胖的】

結果她去學校跟那位男同學說...【我媽媽說你很胖】

又有一次

獅子女:【媽咪..以後我的老公要帥帥的還是醜醜的】

處女媽:【當然是要帥帥的啊】

處女媽:【那每次跟你一起玩的哥哥是帥帥還是醜醜】

獅子女:【醜醜的啊】

因為住社區..那位哥哥經常跟我女兒玩在一起..哥哥6歲

有一次她帶著哥哥...來家裡要拿玩具去玩

當著哥哥的面跟我說

獅子女:【媽咪.....我有跟哥哥說你說他很醜】

當下....哥哥臉很無辜

我馬上說...【沒有...不是我說的】

我知道的就這2件事

完全就是捅我刀嘛

有沒有人的4歲獅子女也這樣啊

#媽媽也是會玻璃心的

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社員回文：

「來討債的XD」

「往好處想沒心機」

「妳一定是抱錯小孩了！獅子座應該不會這樣！他們更直接！」

「獅子女也會在你面前桶你，讓你想挖地洞鑽，我已經被桶好幾次了，早已片體鱗傷，我直接封鎖獅子女」

「自己想罵人，借別人的嘴罵，媽媽說的~ XD」

「沒關係，我3歲水瓶女兒也很愛無中生有，每天被誣賴到心很累，好險爸爸懂他女兒，不然可能跳到黃河都洗不清」

「我女兒也曾經這樣挖洞給我跳，回家跟我說好朋友生氣她，吵架了，說沒什麼他也生氣，我說她愛生氣你就別理她啊，然後隔天跑去跟那個女生說，我媽媽說你愛生氣……」

原文截圖（Facebook/爆怨2公社）

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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