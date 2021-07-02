「我媽媽說你很胖！」　女兒多番「陷害」媽媽問是否與星座有關…

編按：台灣一名媽媽在網上發文，指自己的獅子座女兒數次以「無中生有」的說話捅自己刀，小朋友這樣的行為是否改及早糾正或幽默看待?

原文：

我想抱怨我4歲獅子座女兒

有一次一起看學校照片

處女媽:【哇...你們班這個男孩長的好高喔】

獅子女:【他也是我們班最胖的喔】

處女媽:【嗯...真的也滿胖的】

結果她去學校跟那位男同學說...【我媽媽說你很胖】

又有一次

獅子女:【媽咪..以後我的老公要帥帥的還是醜醜的】

處女媽:【當然是要帥帥的啊】

處女媽:【那每次跟你一起玩的哥哥是帥帥還是醜醜】

獅子女:【醜醜的啊】

因為住社區..那位哥哥經常跟我女兒玩在一起..哥哥6歲

有一次她帶著哥哥...來家裡要拿玩具去玩

當著哥哥的面跟我說

獅子女:【媽咪.....我有跟哥哥說你說他很醜】

當下....哥哥臉很無辜

我馬上說...【沒有...不是我說的】

我知道的就這2件事

完全就是捅我刀嘛

有沒有人的4歲獅子女也這樣啊

#媽媽也是會玻璃心的