兒童食物盒藏菌｜食物盒飯盒膠圈暗藏致癌惡菌　媽媽必學清洗貼士

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-18 21:00

不少媽媽也會為孩子預備擺放零食的食物盒或飯盒，但每次使用後，又是否清潔得徹底？英國一項研究指，超過7成的兒童飯盒含菌量高，可誘發眼睛發癢、咳嗽等健康問題。台灣也曾有研究發現，當食物盒使用一年後，膠圈的含菌量超過10億，其中黴菌更會釋出致癌物黃麴毒素！

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誘發偏頭痛、咳嗽

英國清潔用品e-cloth曾進行調查，由專家測試位於森麻錫郡（Somerset）15間學校的兒童餐盒。研究發現，近四分之三（73%）的飯盒含菌量高，包括葡萄球菌、金黃色葡萄球菌和腸球菌。如果持續不清潔，其中的黴菌更可能產生孢子，引起一系列健康問題，例如眼睛發癢、偏頭痛、咳嗽、哮喘及曲霉病。

e-cloth的商務總監Laurence Smith表示，飯盒含大量非食源性細菌，顯示在預備飯盒或進餐前，均可能忽略了洗手一環。研究人員提醒，每次使用飯盒後，家長宜徹底清潔，並建議利用白醋和梳打粉進行清潔。另要避免使用嬰兒濕紙巾、洗碗機、化學清潔噴霧劑及單用餐布清潔飯盒。

膠圈釋出致癌物

台灣東森新聞台亦曾委託實驗室，在已經使用一年的保鮮飯盒膠圈採樣，利用檢測食品衛生的冷光儀，檢測細菌含量。該儀器的最大讀值為10萬，但在檢測樣本時，數據竟然「爆錶」至無法讀取，估計膠圈至少含超過10億細菌。

輔英科技大學大學保健營養系暨研究所助理教授李政達解釋，保鮮飯盒經頻繁使用後，膠圏容易硬化，令膠圈與盒蓋之間形成縫隙，容易積藏食物殘渣及水份，變成細菌溫床，出現發霉；若膠圏三天不洗，黴菌便會以10萬倍激增，甚至釋出黃麴毒素，既傷肝腎，更會致癌。

家務達人艾伶卡提醒，除了保鮮飯盒，保溫瓶杯蓋內側的膠條也是清潔時容易忽略的位置，建議可挑出膠圈，放在梳打粉水，浸泡10分鐘，再以牙刷徹底清潔。

資料來源：The Sun、東森新聞

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