家居危機｜洗衣機用半年滿布黴菌　洗衣後做一步可減少4成細菌

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-13 12:30

在新冠肺炎疫情下，人人都變得關注清潔衛生，每日回家後馬上脫下骯髒衣服清洗成為常態。不過，有研究發現，洗衣機使用半年後，內裏的黴菌便會急速生長，而且細菌比起廁所馬桶所含的還要多。

即睇使用洗衣機的注意事項：

美國亞利桑那大學一項研究發現，洗衣機中佈滿細菌，如果不定時清洗，有機會會再洗衣服時沾染衣服，造成交叉感染。其中清洗內衣褲後，洗衣機內會沾有約1億個大腸桿菌，細菌會在清洗過程中轉移至其他衣物。研究亦發現，使用洗衣粉及柔順劑，都有更高機會將細菌黏在衣服上。

研究亦發現，洗衣機使用半年後，內裡的黴菌便會急速生長，細菌超標率高達81.3%，其中更檢測出高達60.2%黴菌。如果三年沒有清潔洗衣機，細菌含量更加高達70多萬，是馬桶的530倍。

按圖即睇清洗洗衣機方法：

另外，研究亦指出，由於洗衣機使用後內部比較潮濕，如果關閉洗衣機蓋後，就容易滋長大量黴菌。因此，洗衣後將洗衣機蓋打開，比起關閉洗衣機蓋，細菌會減少約40%。如果長時間使用含有黴菌的洗衣機洗衣服，很容易引發皮膚病。因此專家建議，每一至兩個月，便要清洗一次洗衣機。

資料來源：Your Washing Machine Can Be a Home for Bacteria — What You