營養師解構夏日水果營養 媽媽必學儲存貼士 非即食唔好做呢樣

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-13 07:00

踏入夏天，時令水果如芒果、荔枝、龍眼等更容易讓孩子吃不停口。以為水果是健康食物，就可以放任進食？營養師指，孩子若進食過量，可能引致肥胖和蛀牙，又提醒家長，若吃剩水果，儲存時也有不少注意事項！

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糖分高易滋生細菌

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆分享，亞熱帶水果的特性，就是沒有足夠的抗寒酵素，未進食前，宜放置在室溫，即偏涼的地方，遠離潮濕、煮食爐，及有陽光直接暴曬的地方。

她解釋，水果變壞的原因是糖分高，與空氣接觸後容易滋生細菌，尤其是含高抗氧化物（包括維他命C、維他命A）的水果，例如芒果，更容易變壞，令果肉變色、變味。「所有水果（尤其皮薄的水果，例如提子、芒果、梨），一律建議食用前才清洗，否則水果多了濕氣，會加速變壞。」

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+ 6 + 6 + 6

雪藏榴槤前先做1件事

李杏榆指，購買荔枝、龍眼回家，可先檢查會否「散收收，跌左幾粒出嚟」。如果是完整「一抽」，連枝連蒂，因果肉有外皮保護，便不需放進雪櫃儲存；若是掉落了，除非是連著蒂，否則即使切口完好，也被界定為「已切開」，宜放入冰箱儲存。

至於西瓜、蜜瓜、榴槤，未切開前，亦不需放進雪櫃儲存。她建議，榴槤切開後，宜立即進食。如果吃不完，打算翌日再吃的話，宜以保鮮紙把果肉逐粒包好，再放進食物盒雪藏，避免把果肉直接放入食物盒。「因為雖然外盒密封，但盒內空氣仍會令水果氧化，使果肉變色、變味。」如打算保存超過一星期，以保鮮紙包好果肉後，宜放進冰格。

「西瓜、蜜瓜嘅抗氧化含量冇咁高，但都建議食幾多切幾多。切咗剩返個橫切面，就成邊包保鮮紙，再放入雪櫃。避免未食就起肉，同空氣接觸嘅範圍多咗，容易氧化，再食就會容易有陣雪味。」至於四季常見的葡萄，她亦建議雪藏儲存，以增長保鮮期。

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過量食用引致肥胖

李杏榆提醒，不少人認為水果是健康食物，「唔覺唔覺食多咗」，加重孩子的糖分負擔。「雖然果糖比白糖、添加糖健康，但進食亦要控制份量，否則會引致肥胖、蛀牙。」她建議，孩子每次食用一個拳頭大，或約一個平飯碗份量的水果（約5至6粒中等大小的葡萄），同時避免在晚間進食。

她解釋，水果真實的營養價值及升糖指數，取決於品種和熟成程度。「可嘗試俾小朋友食未去到好熟嘅生果，唔好等到淋晒先食。」她又建議家長，不宜一次過買太多種類的水果，建議每一次買一種，大約一星期兩種，避免出現因份量過盛，而「迫住一齊食」的情況。

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