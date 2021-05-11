疫情增加屏幕時間　調查：超過6成學童體重上升　家長可以咁做

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-11 21:53

疫情下學校暫停面授課堂，孩子在家的時間增多。有調查發現，疫情期間學童的體力活動量驟減，超過6成體重上升，身心健康變差。機構表示，運動有助增強孩子的愉快感，拉近親子關係，建議家長積極與孩子培養恆常運動的習慣。 攝影：鄧煥儀

按圖即睇改善身心健康建議：

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逾6成屏幕時間增加 近3成情緒變差

由香港賽馬會捐助及與香港中文大學（中大）聯合策劃的「賽馬會家校童喜動計劃」於今年2月向800名參與計劃的父母進行一項問卷調查，對比2020年10月期間子女身心狀況的改變，了解疫情對學童體力活動及健康的影響。

結果顯示，近三分之二（63%）受訪父母表示於新冠肺炎疫情停課期間，子女體重上升，當中11%父母指子女體重增加3公斤或以上；近三成（28%）父母指子女進食份量增加。

此外，逾六成（61%）父母指子女屏幕時間增加，當中43%指子女屏幕時間每天增加60分鐘或以上。57%的父母發現子女體力活動量減少，其中24%指子女體力活動量每天減少60分鐘或以上。此外，一成（10%）父母認為子女身體健康變差，認為子女情緒心理健康變差的父母亦接近三成（28%）。

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媽媽：孩子叫家長唔好返工

參與計劃的媽媽莫小姐表示，疫情期間兒子「有啲脾氣」，又曾表示不想家長離家上班。「小朋友唔開心，但唔會講出嚟。」

計劃統籌及執行總監、中大教育學院副院長（研究）夏秀禎教授表示，適當的運動量有助放鬆大腦，產生愉快感，可說是家庭的「潤滑劑」，有助拉近親子關係。她建議家長，在家庭教育中盡量加入運動元素，建立活動常規，並注意運動的「質」和「量」。

要維持一定的運動量，建議周一至周五進行2至3次運動（每次30分鐘），循序漸進，最理想是每天運動30分鐘。週末時，在情況安全下，與孩子進行戶外帶氧運動。至於運動的「質」，便要兼顧身體平衡、協調訓練以及互動性。

「在幼兒至小學三年級階段，培養孩子的運動習慣，讓運動成為日後生活的一部分。家長宜鼓勵孩子參與（participation），而不只著重於運動的表現和成績（performance）。」香港家庭的居住環境狹窄，夏教授又建議不妨發揮創意，例如在家進行原地踏步、跳動、伸展運動等。「做完運動，家長可以攬下小朋友，身體接觸對小朋友嚟講都好重要。」

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