瑪利諾修院學校首次公開小一叩門資訊　 小二至小五收插班生

撰文： 李紫銘 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-20 14:07

近年不單止多了人談論移民的話題，付諸實行的也愈來愈多。上年拔萃女書院罕有地招收中一至中四插班生，今年另一所傳統女子名校 - 瑪利諾修院學校，更一改傳統叩門做法，由不公開任何資訊，有興趣的家長自行提供相關文件給學校，今年罕有在學校網頁公開小一候補生申請詳情，有升學專家相信與移民潮有關。

瑪利諾修院學校首次公開叩門資訊

兒童發展及升學專家Ken Sir說：「過去該校一直沒有公開叩門詳情，都是對該校心儀的家長，將女兒的個人履歷遞交到學校，學校自行決定是否約見，從來沒有試過這樣公布『小學一年級後補生申請』，在其校網更見到『小二至小五插班生入學申請 (20121-2022)』 通告，我相信是與不少家庭移民有關。」

家長信配合學校教育理念增勝算

Ken sir表示根據之前資料顯示，小一後補申請內容有筆試及面試。他說：「我相信筆試內容不外乎以中、英、數為主。至於面試方面，通告中有寫到兩個問題，也可以反映出學校對家長的要求，即家校合一的要求，所以大前提是家長寫給學校的信， 要如何可以突顯出家校合一，家長可以留意學校的介紹，因為校網有講到學校簡介、校訓，家長不妨從這方面入手。」

兒童發展及升學專家Ken Sir。(受訪者提供）

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