小一面試攻略｜升學顧問Miss Emma全方位拆解題目　避開面試死穴

不少學校陸續接受2022/23學年的小一報名，小一面試亦將會展開，經過去年停課之後，小朋友無論在學術或是社交方面都會有影響，小一面試對他們來說會是一大挑戰，家長可以怎樣為孩子的面試做好準備？升學顧問Miss Emma將會一連三集為家長全方位拆解面試攻略，包括備試策略、熱門面試題目分析及面試死穴等。

要應付一連串的小一面試，小朋友也要有強健的體魄，我們更請來營養師李杏榆（Annie）講解小朋友的營養需要。