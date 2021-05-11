小一面試攻略｜升學顧問Miss Emma全方位拆解題目　避開面試死穴

不少學校陸續接受2022/23學年的小一報名，小一面試亦將會展開，經過去年停課之後，小朋友無論在學術或是社交方面都會有影響，小一面試對他們來說會是一大挑戰，家長可以怎樣為孩子的面試做好準備？升學顧問Miss Emma將會一連三集為家長全方位拆解面試攻略，包括備試策略、熱門面試題目分析及面試死穴等。
要應付一連串的小一面試，小朋友也要有強健的體魄，我們更請來營養師李杏榆（Annie）講解小朋友的營養需要。
小一面試攻略直播詳情：
第一集：小一面試攻略│升學顧問Miss Emma拆解選校貼士 要報曬咁多間直私小學？
重點內容：直資及私立小學學位競爭大，家長是否要報愈多愈好 ?家長及小朋友要如何準備面試準備？升學顧問Miss Emma會分享選校策略、部署面試的貼士。
日期：5月12日
播出時間：晚上9:30
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第二集：小一面試攻略｜升學顧問Miss Emma分析熱門面試題目以及營養師解說環節
重點內容：升學顧問Miss Emma分析熱門的面試題目，面試除了考中英數之外還有什麼？營養師環節則由營養師李杏榆（Annie）拆解選購優質奶類食品的5大疑問。奶類食品是小朋友成長期的主要食糧，牛奶有甚麼好處及其重要性？如何選擇牛奶？兒童每日建議的奶類攝取量是多少？如何界定是否對牛奶敏感？保鮮期長代表含有防腐劑？
日期：5月13日
播出時間：晚上9:30
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第三集：小一面試攻略│升學顧問Miss Emma拆解面試死穴 唔出聲就一定零機會？
重點內容：升學顧問Miss Emma為家長拆解面試死穴，解構小朋友哪些行為會被「扣分」？小朋友不回答老師問題，就一定零機會？
日期：5月14日
播出時間：晚上9:30
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