叩門攻略2021｜小一派位前必要知　港島區5網熱門官津收表詳情

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-20 07:00

小一統一派位結果將於6月2至3日以郵遞方式通知家長，今年預計有超過25,000人參加統一派位，較2020年同期佔算少約1,850人。而派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，因此家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。

（資料持續更新）

香港01美術組製圖

以下是港島區5個校網包括11、12、14及16及18網的熱門官津小學的叩門資訊。

不要被「111」限制意願

由於不少家長在叩門時會遇到只接受在「三個階段」均填寫該校作為第一志願，即所謂「111」的學校，Ken Sir表示如果學校只是網上下載表格或網上遞交表格，家長亦可建議放膽一試。

另外，不少小學都喜歡取錄愛閱讀的孩子，有機會要求孩子帶一本書前往面試，所以家長應多鼓勵孩子閱讀及提升表達技巧以應付面試。最後，Ken Sir提醒家長 :「即使獲派結果不滿意，必須於指定日期前到獲派學校註冊，否則當作放棄學位，到時就真的『非叩不可』。」

按圖即睇Ken Sir 7大Portfolio製作貼士:

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有家長指由於疫情，令很多興趣班及比賽停辦，在製作小朋友的Portfolio時無從入手，Ken Sir說：「雖然疫情影響了孩子的課外活動或停辦了不同的比賽，但並不表示家長在Portfolio中沒有可描述的地方。我會建議家長應該將焦點改為告訴學校如何去為孩子選擇課外活動，從中去反映出家庭教育和學校的教學理念一致性，另外亦可考慮表達孩子在疫情中網上學習的自主表現等等。」

距離叩門時間大約還有一個多月，家長宜為孩子做好以下的訓練:

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