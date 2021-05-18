家居裝修│媽媽花$8000淘寶多功能兒童床　自行嵌砌最困難係呢件事

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-18 07:00

碌架床的款式日新月異，近來集書枱、儲物於一身的多功能兒童床更受媽媽歡迎。有媽媽花近$8000在淘寶網購入傢俬，更親砌多功能睡床，落手落腳為孩子改造百呎房間。她在接受訪問時表示，兒子既興奮又開心，「急不及待上去碌一個圈！」 （相片由受訪者提供）

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$8000改造舊居兒童房

Man Yee育有一名5歲孩子，10年前開始淘寶習慣。為方便孩子上學，她近日正在改造位於港島區的1,100呎娘家舊居，打算下年遷入。早前她花了約$1,5000，在淘寶網購入六個櫃子，包括衣櫃、組合櫃、電視櫃、鞋櫃，以及窗簾等，並自行裝嵌。

近日她開始為兒子打造約100呎的睡房，除了在天花安裝了一個蜘蛛俠造型LED燈，更花約$8000於淘寶訂購多功能碌架床及衣櫃。多功能碌架床的上層是睡床，下層是可升降的書枱、書架及長椅，樓梯及椅子下均隱藏特大收納空間。

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安裝指示圖欠清晰

她直言，裝嵌碌架床時感到「攰！勁攰！非常攰！」，又指過程中最大的困難是理解安裝指示圖。「完全唔夠清晰，同客服溝通簡直係挑戰自己嘅EQ，同埋啲螺絲有好多款，真係要用個腦去諗一諗。啲木板好厚實，好重，所以真係要小心，唔好整到自己。」

May Yee又分享，碌架床嵌砌完成後，兒子「好興奮好開心，急不及待要上去碌一個圈，仲幫手一齊消毒清潔，自己抹樓梯、抹床板。」她表示，接下來會繼續在淘寶網添置新傢俬，並正物色5呎成人雙人儲物床、後花園天棚架及後花園戶外木板。

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組合床連梳化及風扇燈

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