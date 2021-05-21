親子好去處│九龍灣5千呎經典食鬼運動競技場　推介必玩9大遊戲

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-21 23:04

已有40年歷史的經典遊戲食鬼是不少人心中的童年回憶，由即日起至7月18日於於九龍灣打造「PAC-MAN High Score の狂熱」主題活動，以9大競技區讓一家大細享受做運動樂趣，又多一個假日室內放電好地方。 攝影: 曾梓洋

連鎖日本遊戲機中心NAMCO 聯乘日本Figure品牌TAMASHII NATIONS，由即日起至7月18日，於德福廣場店SPORTAINMENT ARENA首度舉行以經典電視遊戲「食鬼」為主題的活動，佔地逾5,000呎的NAMCO SPORTAINMENT ARENA分成9大競技區，點圖即睇必玩項目:

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PAC-MAN假日限定打卡見面會

場內除了特設電子遊戲機，讓玩家再次回味經典PAC-MAN食鬼遊戲外，PAC-MAN更會現身假日限定見面會，與大家見面打卡！想去玩？立即按此獨家網上買2人套票！

特設線上下小遊戲贏取豐富禮品

PAC-MAN食鬼粉絲更加不要錯過TAMASHII NATIONS推出一系列限定禮品，當中必玩「齊來尋找指定的鬼魂」遊戲，只要在NAMCO 德福廣場店SPORTAINMENT ARENA，留意場內公告板，成功尋找隱藏於佈置中的指定的鬼魂，即可獲TAMASHII NATIONS小禮物一份；同時，凡於活動期間參加SPORTAINMENT ARENA 的遊戲項目，並讚好Facebook專頁，即可獲得TAMASHII NATIONS限定環保袋一款。

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「PAC-MAN High Scoreの狂熱」主題活動

日期：2021年5月21日（星期五）至2021年7月18日（星期日）

營業時間：11:00~21:00（最後入場時間為20:30）

地點：SPORTAINMENT ARENA運動遊樂競技場（九龍灣德福廣場二期5樓501A號舖）

入場費用:小童（6－12歲） HK$50（首30分鐘）， HK$40（追加30分鐘）

學生門票：HK$60 （首30分鐘）， HK$50（追加30分鐘）

一般 ： HK$80（首30分鐘），HK$60（追加30分鐘）

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*條款及細則請參閱場內宣傳品

＊由於部分設施需要脫鞋子遊玩，基於衛生理由，所有入場人士必須穿著襪子方可進入遊玩區 ， 遊玩區的設施只供6歲或以上人士遊玩，部分設施只適合18歲或以上人士遊玩，其他設施適合6歲或以上人士遊玩，詳情請參考個別設施注意事項。 5歲或以下小童免費入場，但不能遊玩設施並必須由18歲或以上付費成人陪同。

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