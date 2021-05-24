兩校長分享3招正面鼓勵孩子　助他們勇敢面對挑戰|Karen 教養信箱

撰文： Karen媽媽 最後更新日期： 2021-05-24 12:19

二零二一年五月十四日，香港教育領導協會(HKAEL) 與「01空間」合辦的網上講座「與校長Live Chat」系列的第一場。講座的主持人是播道書院總校長暨香港教育領導協會主席盧偉成，而嘉賓是福建中學附屬學校校長徐區懿華。主題是「如何為孩子打好中英文根基」。當晚，兩位校長除了教導家長如何提升孩子的雙語能力之外，還分享3招正面鼓勵孩子的技巧助他們勇敢面對不同挑戰。

第1招：每日一讚

盧校長解釋家長應多給予孩子正面的回饋。家長最好在孩子的常規訓練中做到「每日一讚」，讓孩子獲得父母的關注，慢慢使「每日一讚」由一個讚美變成了一個習慣，從而創造了一個需求。盧校長強調「每日一讚」最重要的是當它成為孩子的必需品時，家長應休息數日，暫停給予「每日一讚」，讓孩子更有動機做好自己來獲取父母的「每日一讚」。

第2招：投其所好

另外，徐校長分享自己幫助孩子培養良好的閱讀習慣是由「投其所好」開始。徐校長表示自己的兒子曾迷上西遊記題材的電子遊戲。

為了「投其所好」，徐校長買了大量有關西遊記的書籍給自己，更刻意不與兒子分享，好讓兒子渴望閱讀。她教導家長這獨自佔有的行為不但引起孩子的高度關注，而且提升了孩子閱讀的動機。徐校長鼓勵家長盡量找對的方法去解決孩子的問題。

第3招：捕捉亮點

最後，盧校長教導家長應在生活細節中「捕捉亮點」，意指盡量放大孩子「做得好」的地方。他建議家長多欣賞孩子做事的正面態度和努力付出。

盧校長指自己在學校為「捕捉亮點」而舉辦「EC’s Got Talent」時段，讓各學生有機會到台上盡展所長。他更設計了《中國好聲音》的評判椅子。每當有SEN學生勇敢站台，他就會特別出席來鼓勵學生勇於嘗試。

在講座結束後，我深受兩位校長所啟發。我們做家長應從低起點切入，在合適的時候製造機會讓孩子達標，幫助孩子建立成功的第一次，好讓他們注意到自己在進步而獲取成功感。最重要的是正面鼓勵孩子為邁向目標而不斷努力。

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Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU創辦人、資深認證家長導師、香港教育領導協會專業夥伴、教養專欄作家。Karen曾籌辦多場校長講座 (拔萃女書院、港大同學會小學、聖士提反書院、英華小學、真道書院、救恩學校（小學部）、優才（楊殷有娣）書院小學部、德萃小學、香港靈糧堂幼稚園等)。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」、「正面管教」和「進念思維」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。

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