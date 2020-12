改善做事心急個性　三項活動培育孩子專注有耐性|Karen 教養信箱

最近,一位幼稚園家長問道:「兒子今年讀K1,他經常都有『迷宮』和『找不同』的家課。雖然這些都是孩子可以寓學習於娛樂的遊戲練習,但是我心急的兒子就是不耐煩。他難以坐好把這些遊戲完成。我可以如何改善兒子做事心急又沒有耐性的情況呢?」

相信「無耐性」是很多孩子的特性,更是不少家長們在現今社會教養孩子時所遇上的煩惱。孩子總是怕悶,想做就做,不願等待。我家有兩個孩子,理解這家長所面對的情況和困難。今次就讓我在此分享三個活動來改善孩子「無耐性」的特質吧!

遠足

我深知培養孩子耐性的關鍵時期正是幼兒期(1-3歲)。當孩子兩歲開始,我們一家人經常約朋友一起去遠足。運動是提高耐力的最佳方式。其實除了遠足之外,還有其他運動都是培養孩子耐性的好方法。當然,我選擇遠足是有三個重要的因素。第一,遠足是我們一家人都感興趣的運動。

因此,我和丈夫都享受這親子活動的過程。第二,香港有很多遠足路徑都景色優美,沿途綠油油的大自然環境更讓孩子學會保持心境平靜,慢慢減少情緒激動的狀況。第三,我和丈夫都有好友喜歡遠足,而最理想的是好友們都有跟我們子女年齡相近的孩子。

因此,遠足不但是我們一家人與友相聚的好活動,而且可以培養孩子的耐力和社交能力。

閱讀這好習慣絕對是家長培養孩子成為終生學習者的最佳方法。(gettyimages)

閱讀

閱讀這好習慣絕對是家長培養孩子成為終生學習者的最佳方法,更是培育孩子耐性的不二之選。因此,我和丈夫從小就開始培養孩子的閱讀興趣。

第一,我們經常為子女約同齡的孩子一起「打書釘」,有時週末假日一起到圖書館去閱讀,有時放學後一起到書店中看看最新推出的兒童書籍。孩子自然能結交很多同齡的閱讀伙伴,以同儕效應(peer effect) 來影響孩子多閱讀。第二,我們當家長可以每天都安排一個固定的閱讀時間,有時是親子共讀,有時是各自閱讀。最開心是孩子視我們為常伴左右的閱讀伙伴。

第三,當孩子在週末或假日探望四大長老(指祖父母和外祖父母)時,家長不妨鼓勵孩子朗讀故事給長輩。最重要的是給予四大長老參與孩子的閱讀活動,也是訓練孩子耐性的好機會呢!

畫畫

兒子從小就喜歡畫畫。自從我發現了他對畫畫有興趣之後,我第一就每天給予他一些自由遊戲時間,讓他學習安排自己的時間表。由於他經常會選擇靜靜地坐下來畫畫,所以他漸漸為藝術創作而變得越來越有耐性。

第二,我從小教導孩子外出時帶一本畫冊,讓他們學會在自己感到無聊的時候畫起畫來,打發時間。第三,孩子若要掌握繪畫技術,就必須下些功夫去訓練。為此,我經常跟孩子們一起畫畫,互相欣賞大家的畫作,從而促進良好的親子關係。

培育孩子絕對是一條漫長的路,正如在網上看到一句 'Life is trial and error. Every relationship is not meant to work. Sometimes you are just meant to learn the lesson.',意指家長需要大膽試錯和積極探索。

在學習的過程中,家長會慢慢參透到每一個有效的教養方式最終都是引導我們家長去關注孩子的需要和維護孩子的尊嚴。希望大家一起為孩子的福祉而努力吧!

Karen媽媽(專頁:KIDS N YOU)

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人,也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家,著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐,並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢,深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。

相關文章:分階段培養孩子3A專注力 助孩子學習更專心|Karen 教養信箱