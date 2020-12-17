疫情下多校改為網上面試　家長必要注意的3件事|Karen 教養信箱

這星期，我收到一位家長的問題，她問道：「在疫情下，很多小學都轉用了網上面見的模式，究竟有什麼要注意的地方呢？」

按圖即睇網上面試家長必要注意的3件事：

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相信不少家長都已經在網絡上看到好多校長和專家的分享，當中有非常實用的技巧和準備。因此，我今次想分享的是網上面見當日家長可多留意的三件小事。

小事一：不留痕

我們做家長要在一個面試做到「不留痕」。首先，在網上面見一兩天前已經準備好面試時所需要的物品(例：手冊、白紙和鉛筆等) ，並清楚知道面試過程必須遵守的規則，以免影響面試的表現。另外，在網上面見的時間前已登入會議中，以免錯過了面試時好好表現自己的寶貴時間。最後，我們需要準備多過一部電子產品來進行面試。由於網上面見需要到電子產品、技術支援及網絡順暢等配合，所以多一個準備會減低錯過面試的機會。

小事二：不干預

面試進行時，家長最好的是做到「不干預」孩子的整體表現。首先，家長可以盡量放手，讓孩子自己回答老師的問題。另外，家長要避免給予孩子提示或幫忙解答問題。最後，在家長面試環節中，家長要盡量不干預伴侶的回應和分享，最重要是避免帶出不和諧的家庭氣氛。

小朋友網上面試當日，家長可留意以下三件小事。（VCG）

小事三：不倚賴

在網上面見的過程中，家長必定留守於孩子附近，並在有需要時提供孩子電子產品的使用技術支援。這時候，愛倚賴的孩子在家長的陪同下自然會顯得欠自律和不合作。我們要孩子不倚賴成人的幫助。首先，家長應培養孩子在家做自己能力範圍內能做到的事。另外，我們要幫助孩子適應在鏡頭前與人溝通和互動。最後，我們應多鼓勵孩子自己帶著勇氣去嘗試面對不同的困難及挑戰。

在面試當日，任何事情都有可能發生。這好像人生的道路上跋涉危難、經歷險阻一樣。希望家長和孩子都帶著正面思維，並能自信滿滿地做到最好。

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。

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