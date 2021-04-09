性格文靜且內向唔係問題　家長對話時的3個技巧　|Karen 教養信箱

撰文： Karen媽媽 最後更新日期： 2021-04-09 12:04

最近，在家長課程中，有一位小學生的媽媽提到：「我的女兒是個文靜又內斂的孩子。她平時都不愛說話。這弄得我非常擔心。我每天都花時間找話題，盡量讓女兒多些說話。究竟我可以怎樣做才可了解女兒多些、增進親子溝通和提升孩子的表達能力呢？」

相信有很多香港家長都有類似的經歷。性格文靜且內向的孩子一般都少言寡語。家長若想了解多些自己的孩子，就需要花些耐性於親子溝通上。今次就讓我分享三個技巧給家長來跟文靜又內向的孩子說話。

Pause 停頓

家長是孩子的首位老師。我們需要先示範，再一步一步地講述這些技巧，好讓孩子開始在家慢慢模仿和練習。當我們與孩子談天，家長可以在孩子表達第一個想法或者意見之後，先停頓片刻來讓自己有足夠時間去思考，再向孩子表示他們的想法及意見都值得父母深思和考慮。這短暫的停頓暗合了家長尊重孩子的想法及意見，進而鼓勵孩子多表達自己的自信心。

Paraphrase 改述

在親子溝通的對話中，家長可以簡短和清晰的方式來改述孩子的說話。這是為了讓孩子體會到家長理解他們所表達的感受和敘述的事情，連繫到孩子的感受和想法。整個改述過程中，我們家長的關注點是在傳達一個重要信息給孩子：「我很在乎你。」 當家長連繫好孩子的感受時，孩子就會持開放的思想來與我們溝通，讓我們有機會了解孩子多一點。

Probe 追問

當孩子開始主動與我們聊天時，家長可以在不同的話題上嘗試追問下去，意指向孩子提出些具開放性問題。家長溫和的追問技巧運用了遞增概念，這幫助孩子通過一個又一個問題來澄清他們的尚未完全理解的東西。最重要的是家長的追問過程可以加深孩子思考的清晰度和精確度，從而提升他們的理解和表達能力。

為了增進親子溝通，很多香港家長每天都用心安排時間跟孩子聊天。最重要的是「重質不重量」。最合適的時候莫過於家長和孩子都有好心情，才可以同理心傾聽，進而深入了解對方，建立良好的親子關係。

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU創辦人、資深認證家長導師、香港教育領導協會專業夥伴、教養專欄作家。Karen曾籌辦多場校長講座 (拔萃女書院、港大同學會小學、聖士提反書院、英華小學、真道書院、救恩學校（小學部）、優才（楊殷有娣）書院小學部、德萃小學、香港靈糧堂幼稚園等)。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」、「正面管教」和「進念思維」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。

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