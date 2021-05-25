麥雅緻懷第三胎　同屬3孩媽陳茵媺葉翠翠胡杏兒　子女互動超搞笑

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-25 13:18

麥雅緻早前宣布再度懷孕，榮升三孩之母！其實娛樂圈有不少星媽育有3個小朋友，甚至有3個以上，兄弟姊妹之間的互動亦相當有趣！

麥雅緻陀第三胎

麥雅緻2014年及2017年先後誕下囡囡小豆及囝囝小花生。早前麥雅緻貼出家庭照，表示「擁抱上天給我們這個緣份及福份，感恩我們由一家三口，到四口之家，到現在期待我們的五星戰隊！」，並表示「我的最強神級隊友@cheungwinghong你準備好未？」

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胡杏兒

胡杏兒早前誕下細仔李奕宏（Liam），正式成為3孩之母。胡杏兒在IG上發布一家5口的合照表示：「是的，又是男孩！Liam李奕宏來了!」胡杏兒提到這次生產過程較以往辛苦，但丈夫李乘德全程陪伴她進入產房，令她倍感安心，亦曾透露想為丈夫李乘德追女，但照顧孩子始終要悉心照顧與培養，所以誕下第3胎的胡杏兒雖然未能如願但亦同時決定封肚，與丈夫李乘德專心照顧3位兒子的生活。

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葉翠翠

前港姐冠軍葉翠翠婚後育有3子，細仔去年2月才出世。去年生日，葉翠翠與三位囝囝穿上母子裝，她抱着細仔、二仔發着呆，而大仔就笑得非常燦爛。翠翠留言寫着：「今年的生日是人生中最快樂，也是最辛苦的一年。有一個好老土的生日願望，就是...世界和平」。

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徐淑敏（徐菁遙）

現年36歲的徐淑敏（現改名徐菁遙）育有3名女兒，分別誕下大女心瑤(Vianna)、次女心柔(Renee) 和細女沁誼(Isabella)，徐淑敏生完三個孩子，皮膚依然白滑，身型更保養得很好，簡直彷如20多歲的少女一樣！

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陳茵媺

陳茵媺在2013年下嫁陳豪後三年抱三，先後誕下兩子一女，並淡出演藝事業，一直努力相夫教子，一家五口過得非常幸福。

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