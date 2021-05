沈卓盈宣布誕6.2磅兒子：真正的長途戰現在正式開始

撰文: 余嘉文 最後更新日期: 2021-05-20 13:49

沈卓盈於19年與圈外男友結婚,並在今年元旦於社交網站宣布懷孕喜訊,預產期於今年年中。今日(20日)沈卓盈宣布囝囝出世,並公布囝囝英文名為𝐉𝐚𝐲𝐝𝐞𝐧。沈卓盈表示「和你見面的那一刻真的很感動」。

沈卓盈在Insatgram貼出一家三口合照,表示囝囝𝐉𝐚𝐲𝐝𝐞𝐧今日(5月20日)出世,「𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐦𝐲 𝐁𝐚𝐛𝐞 𝐉𝐚𝐲𝐝𝐞𝐧 🎈想不到小小的寶寶 卻有大大的喊聲。爸爸剪臍帶好鎮定,媽媽成個過程就好緊張。和你見面的那一刻真的很感動呢,感恩整個生產過程一切順利。」並表示「現在媽媽和寶寶都很好 ❤️感謝Dr Lee 和細心護士姐姐們的照顧。」最後,沈卓盈亦打趣表示「真正的長途戰現在正式開始」。不少藝人包括陳凱琳、岑潔儀、宋熙年、岑麗香等等都有留言祝賀。

早前沈卓盈接連貼出3個系列的孕照,連老公都有出鏡一起拍攝,孕照顯得沈卓盈高貴又美麗。上月尾她在IG貼出與老公的合照,並公布BB的性別:「It’s a boy! Hello~ Babe J~ Papa & Mama looking forward to see you. #媽媽的小情人 #soexcited」。

