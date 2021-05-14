陳豪兒子讀新加坡國際　郭可盈徐淑敏女兒是校友　朱茵女兒讀呢間

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-14 13:38

還有一個月所有便會有小一派位結果，屆時抽到心儀學校固然輕鬆，但抽不到心儀學校的家長這段時間便要忙於叩門，找到一間好學校讓仔女入讀。其實娛樂圈不少星二代都已經入讀小學，今次我們為大家盤點最受星二代包括朱茵、陳豪、張栢芝、楊千嬅、蔡少芬及李嘉欣等的子女所讀的學校。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

位於沙田的香港浸會大學附屬學校王錦輝小學是一所直資的男女校，亦是是「一條龍」學校可以原校升至王錦輝中學。每年約有7千多人報名，收生人數約150人，平均約46人爭1個學位，是很受歡迎的小學。朱茵的女兒和麥雅緻女兒小豆都是王錦輝小學的學生。

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香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

地址：沙田石門安睦里6號

新加坡國際學校

位於黃竹坑的新加坡國際學校可以說是最受星二代家長歡迎，學校功課量比本地傳統學校少，重視閱讀，不少家長從仔女入讀新加坡國際學校的目的是希望能夠銜接新加坡課程，或讓仔女透過接觸更多外國人接收到不同思想。新加坡國際學校不但是星二代名校，還產出不少IB狀元。新加坡國際學校全年學費約 11.8萬港元。

陳豪及陳茵媺的大仔陳梓燁、任達華和琦琦的女兒任晴佳、吳鎮宇的兒子Feynman、李克勤與盧淑儀大仔李立仁等都曾經就讀新加坡國際學校。

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新加坡國際學校Singapore International School (Hong Kong)

地址： 香港黃竹坑南朗山道23號

宣道會劉平齋紀念國際學校（CAIS）

宣道會劉平齋紀念國際學校（CAIS）位於荔枝角，有「平民國際學校」之稱。學校採用加拿大「亞伯達（Alberta）課程」，設一年預備班（Grade K），及1至12年級，涵蓋六年小學，三年初中和三年高中。全年學費約 10.6萬港元。

陳慧琳的兩個兒子「蝦餃仔」劉昇和細仔「小籠包」劉琛、郭晉安歐倩怡的一對子女郭令山及郭以雅、少爺占的兒子Timmy都就讀於CAIS。

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宣道國際學校Christian Alliance International School

地址： 九龍荔枝角瓊林街33號

基督教國際學校（ICS）

位於沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS）亦是另一間很受星二代父母歡迎的國際學校。ICS是一所以基督教教學的國際學校，校長、老師皆為基督徒，因此很受基督教家庭歡迎，娛樂圈中不少基督教信仰的藝人都讓仔女入讀該校。基督教國際學校全年學費約11.4萬港元。

毛舜筠的兩名女兒區令山及區亦山、蔡少芬和張晉的兩名女兒張楚兒和張信兒、姚嘉妮的女兒Kyra和兒子Kyros、洪天明和周家蔚的兒子洪大仁、張栢芝的兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）皆就讀於此校。

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基督教國際學校International Christian School

地址： 新界沙田石門安睦里1號

保良局蔡繼有學校

保良局蔡繼有學校是私立一條龍學校，很受家長歡迎。學校教學模式傾向國際化，不排名次，不分精英班，又曾出產IB狀元，而且學費相對比較經濟，全年學費約 $82,500。

胡諾言和陳琪的女兒胡芷苓和胡芷悠、郭可盈和林文龍的女兒林天若、徐菁遙（前名徐淑敏）的女兒黃心瑤及黃心柔等星二代都就曾讀保良局蔡繼有學校。

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保良局蔡繼有學校PLK Choi Kai Yau School

地址： 九龍深水埗郝德傑道6號

拔萃男書院附屬小學

拔萃男書院附屬小學和拔萃女小學都是非常受歡迎的傳統名校。男拔附小堪稱本地男校一哥，其一條龍學校為中學拔萃男書院，屬於本地直資名校。全年學費約 $42,750。

李嘉欣和許晉亨的兒子許建彤、溫碧霞的養子何國倫等都就讀於拔萃男書院附屬小學。

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英基啟新書院

位於馬鞍山的啟新書院由英基學校協會創辦，是香港首間提供國際文憑組織（International Baccalaureate Organisation）小學及中學課程的學校。孩子可「一條龍」讀上IB文憑課程，為海外升學鋪路，張繼聰及謝安琪囝囝、羅敏莊及陳國邦女兒均曾就讀這間學校。

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英基啟新書院

地址：馬鞍山恆明街5號

英基白普理小學

楊千嬅與丁子高囝囝就讀的英基白普理小學位於跑馬地司徒拔道，一所國際文憑世界學校（International Baccalaureate World School），獲國際學校委員會（Council of International Schools）認證，提供不少專門科目，全年學費約 $110,000。

英基白普理小學

地址：跑馬地司徒拔道43C號

弘立書院

「一條龍」的弘立書院可說是名人子女集中地，李澤楷兒子、甘比子女均就讀此校。弘立書院由光纖之父高錕創立，是全港最貴的私立獨立學校，小一預備班至五年級學費為$197,920元一年。

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弘立書院

地址：薄扶林鋼綫灣道一號

漢基國際學校

位於北角寶馬山的漢基國際學校是另一間集中了不少高官子女及富二代的私立國際學校，包括徐子淇及李家誠子女。該校設有幼稚園、小學及中學部，學前班學費為$ 167,700，一至六年級學費為$222,300。

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漢基國際學校

地址：北角寶馬山校園徑1號

耀中國際學校

陳小春及應采兒囝囝就讀的耀中國際學校位於九龍塘，設有幼兒教育、小學、及中學部。幼兒教育部設嬰幼兒學習課程（六個月至兩歲）、兩歲半至四歲的全日班，全年學費視乎課程不同，介乎$75,790至$215,083；小學部全年學費則為$225,710。所有新入學的學生必須購買債券，若有多於一名子女於耀中國際學校就讀，學校會以遞減式計算債券金額。

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耀中國際學校

地址：九龍塘森麻實道3號（幼兒教育部）；九龍塘根德道2號（小學部）

Church Of All Nations國際學校

張智霖與袁詠儀曾被傳媒拍下前往Church Of All Nations國際學校接囝囝張慕童（魔童）放學，該校位於淺水灣南灣，由淺水灣路德教會創立，設小學及中學部。

Church Of All Nations國際學校

地址：淺水灣南灣坊23號

滬江維多利亞學校

滬江維多利亞學校（VSA）是一所「一條龍」國際文憑（IB）世界學校，提供國際文憑小學課程、中學課程以及預科課程，是本地少有推行雙語教學（普通話和英文）的IB學校，小學全年學費為$139,500，劉德華囡囡劉向蕙亦就讀此校。

滬江維多利亞學校

地址：香港仔深灣道19號

英基清水灣小學

清水灣小學是英基學校協會屬下小學，是一間國際文憑世界學校。學校根據國際文憑組織小學課程（IBO PYP）去提供探索性課程，楊思琦囡囡亦就讀此校。

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英基清水灣小學

地址：清水灣道丈量約份第229號第235地段

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