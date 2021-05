娛圈有喜｜盤點牛年4位待產星媽　余香凝沈卓盈楊洛婷曬超靚孕照

撰文: 余嘉文 最後更新日期: 2021-05-18 13:43

娛樂圈喜年連連!今年有不少女星有喜,有些星媽為幸福家庭再添丁,亦有幾位準媽媽準備在下半年誕下牛年BB,4位準星媽在社交網站曬出自己的大肚寫真,母愛爆棚、幸福滿瀉!

余香凝

余香凝(Jennifer)於去年11月與圈外男友結婚,其後隨即宣布陀B,預產期於今年年中。余香凝早前貼出一系列的孕照,表示「一天一天倒數,一天比一天期待,期待聽到妳的聲音,期待跟妳臉貼臉,期待跟妳第一個眼神接觸」,只見Jennifer「個人仲係好瘦,但係個肚勁大」,看來臨盆在即!

+ 8 + 8 + 8

沈卓盈

沈卓盈於19年與圈外男友結婚,並在今年元旦於社交網站宣布懷孕喜訊,預產期於今年年中。早前沈卓盈接連貼出3個系列的孕照,連老公都有出鏡一起拍攝,孕照顯得沈卓盈高貴又美麗。早前她在IG貼出與老公的合照,並公布BB的性別:「It’s a boy! Hello~ Babe J~ Papa & Mama looking forward to see you. #媽媽的小情人 #soexcited」。

+ 15 + 15 + 15

楊洛婷

楊洛婷(Rabeea)14年與Dear Jane樂隊主音Tim結婚,17年誕下囡囡Tanya。今年2月,楊洛婷宣佈再度懷孕,預產期在今年7月。早前Rabeea貼出由老公親自操刀的孕照,非常漂亮。

+ 11 + 11 + 11

湯怡

湯怡於今年1月與丈夫麥秋成於社交網站宣佈結婚兼懷孕的好消息。湯怡亦透露預產期將於7月。早前貼出大肚運動相,孕味已經相當濃郁,但仍然做倒立動作,因此這輯相片即被網民鬧爆。網民見她肚子漸大,關心她應該要顧慮肚內的小生命。

+ 7 + 7 + 7

按圖即睇其他牛年媽媽及星二代照片: