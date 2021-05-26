足以讓蚊子斷絕子孫吧！　小孩新穎點蚊香方式令網民慨歎世代差異

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-26 17:57

炎熱夏日到來，蚊蟲孳生，市面上充斥著各式各樣的驅蚊用品，蚊香、捕蚊燈更是不少家庭必備的驅蚊小幫手。有日本網友分享，日前看到員工小孩深受蚊蟲侵擾，便拿了一片蚊香給對方使用，不料孩子此舉卻令他感到相當傻眼。

小孩不懂點蚊香「此舉」令人傻眼 點圖睇事發經過👇👇👇

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一名日本網友於推特上發文分享，日前看到員工的小孩深受夏日的蚊蟲騷擾，思量後決定拿出一片蚊香給孩子點燃，希望能減輕孩子的負擔。不料下一秒，原PO竟看到孩子「點燃了整片蚊香」，因孩子不懂蚊香大多是嵌合在一起，使用前必須先將其拉開、分離後再點火。原PO最後也於文末無奈道「過去我們生活在鄉下都會使用蚊香，但現今在城市長大的孩子可能不知道使用方法，因為他們不使用蚊香」。

文章發布後，網友紛紛詼諧表示，「這效果是十倍」、「這樣也不錯，驅蚊效果加倍」、「這不是基本的嗎？難道是世代的差距？」、「哇…這很浪費」、「對蚊子殺傷力極大」、「這效果放在室外驅蟲肯定更有效率」、「這大概是年代不同造成的差異」、「這非常熏眼，需要趕緊通風XD」、「這是一張致命王牌，肯定能再短時間內種族滅絕」。

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