撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-31 07:00

冇手機的日子你還記得嗎？那些年出街前要先上中原地圖搵路、約朋友會自動到時到候出現、晚晚等女神ONLINE的日子，隨著手機、智能電話的出現已經消失，你覺得人與人之間的距離是近了，還是遠了呢？

最近有連登網民發文「十幾年前無智能電話的生活係點」，直言懷念「細嗰果陣無低頭族，人同人之間講野多過打message」，引起網民共鳴，紛紛留言分享以前沒有手機的日子生活，這15個經歷，手機出現前才有，香港人一定試過。

以前未有手機時，每日都會坐定定等睇電視。

👇👇👇按圖看15個手機出現前才有的經歷👇👇👇

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你有甚麼強逼症習慣？有連登網民發文「有冇人有啲好奇怪嘅強迫症」，指自己食兩餸飯時，最害怕一樣餸會掂到另一樣餸，更表示最害怕飲茶，長輩出於好意不斷夾點心，「我個碗就同時有晒啲鳳爪汁腸粉豉油牛肉球喼汁，互相污染每一樣嘢」不足一日已有過千正評，及600個留言，這17個香港人才有的強逼症，你中了幾多個？

👇👇👇按圖看17個香港人獨有的強逼症👇👇👇

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常說廣東話博大精深，不過古文當真沒有最深只有更深，相信大家讀書時，都學過不少詩詞。「窈宨淑女，駟馬難追」、「有朋自遠方來，雖遠必誅」、「路見不平，拔足狂奔」是否有點熟口面，但又好像怪怪的？這些古詩詞的另類crossover，帶來了抵死又啜核的新意義，睇多兩睇，分分鐘連原句都會忘記。

👇👇👇按圖看32句被玩壞了的古詩👇👇👇

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【同場加映】Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

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