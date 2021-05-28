聖瑪加利成立校園電視台　訓練學生自信表達能力　校長：很有驚喜

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-28 18:36

在疫情的推波助瀾下，加速了各校發展多媒體教學的步伐。在影音內容主導的新時代下，拍片成為了年輕人表達自我的新方式，聖瑪加利男女英文中小學校內亦一早設立完善的校園電視台，李蘭苑女士校長（小學部）指，當初成立校園電視台最主要是想訓練小朋友有自信！

製作短片涉獵範圍甚廣

聖瑪加利男女英文中小學校李蘭苑女士校長（小學部）

李校長指，為了把校園電視台發揮出最大的功用，學校會安排所有小五、小六同學嘗試接觸電視台的各項設施。亦因此，電視台的控制台、燈光，不少高年級的同學也懂得基本操作。除此之外，製作短片要先構思劇本內容，主持亦要有一定的表達能力，看同學們製作的短片往往會很有驚喜，他們都擁有豐富的想像力。

做節目打破心理障礙

谷尚霖和張鳴慧同學目前是聖瑪加利男女英文中學的中五學生，但早在初中兩人已是校園電視台的成員，亦見證着自己性格上的成長。

張同學說：「自己本身算是一個開朗、自信的人。加入校園電視台後，看見自己的特質是有機會實際展現出來，令自己心理上明白，機會是要主動爭取。」

谷同學在加入校園電視台後，不但發現自己喜歡演戲，也開設了自己的個人短片頻道。對他來說，自己最大的改變是學懂了與人溝通的技巧：「因為校園電視台的內容不是一個人決定，會有不同同學、老師的合作。初時會與其他同學有很多爭執，亦教會了自己看事情要更宏觀，不應為了『PowerPoint用邊隻字體』與他人產生磨擦。」

谷尚霖和張鳴慧同學在校園電視台多年，已產出不少優秀作品，他們亦代表校方參加了由本港 Adobe Creative 及 Document Cloud 代理 - 上奇科技有限公司舉辦的首屆「創意多 媒體達人企劃」比賽。比賽涵蓋全日制小學、中學、大專級別，各級別再設有平面設計、動畫製作及短片特效製作三個比賽組別，參加者可以個人或團體作賽。

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