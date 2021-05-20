叩門攻略2021｜九龍區熱門學校收表詳情　呢間小學罕有公開收叩門

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-05-20 21:51

小一統一派位結果將於6月2至3日以郵遞方式通知家長，今年預計有超過25,000人參加統一派位，較2020年同期佔算少約1,850人，若未能獲派心儀小學的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，因此家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。 今年瑪利諾修院學校更一改傳統叩門做法，由不公開任何資訊，有興趣的家長自行提供相關文件給學校，今年罕有在學校網頁公開小一候補生申請詳情，有升學專家相信與移民潮有關。

按圖即睇九龍區9校網官立及資助小學叩門詳情：

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兒童發展及升學專家Ken Sir說：「過去該校一直沒有公開叩門詳情，都是對該校心儀的家長，將女兒的個人履歷遞交到學校，學校自行決定是否約見，從來沒有試過這樣公布『小學一年級後補生申請』，在其校網更見到『小二至小五插班生入學申請 (20121-2022)』 通告，我相信是與不少家庭移民有關。」

Ken sir表示根據之前資料顯示，小一後補申請內容有筆試及面試。他說：「我相信筆試內容不外乎以中、英、數為主。至於面試方面，通告中有寫到兩個問題，也可以反映出學校對家長的要求，即家校合一的要求，所以大前提是家長寫給學校的信， 要如何可以突顯出家校合一，家長可以留意學校的介紹，因為校網有講到學校簡介、校訓，家長不妨從這方面入手。」

31網熱門官津叩門資訊

嘉諾撒聖瑪利學校

收表日期：3月2日至6月11日

面試日期：由於疫情停課，校方將於稍後公佈詳情，請家長於 16/6 起留意學校網頁「最新消息」。

學校網址

德信學校

收表日期：6月2至12日(完成網上報名，再親身遞交)

面試日期：6月19日

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油蔴地天主教小學

收表日期：6月2至4日

面試日期：6月5日

學校網址

油蔴地天主教小學（海泓道）

收表日期：6月4至5日

面試日期：6月8日

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循道學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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32網熱門官津叩門資訊

大角嘴天主教小學

收表日期：6月5日、6月7至9日(親身遞交)

面試日期：6月10日

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大角嘴天主教小學（海帆道）

收表日期：5月10日至6月9日(親身遞交)

面試日期：6月12日

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中華基督教會協和小學

收表日期：6月上旬

面試日期：待定

學校網址

34網熱門官津叩門資訊

陳瑞祺（喇沙）小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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協恩中學附屬小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

學校網址

馬頭涌官立小學

收表日期：5月24至6月11日

面試日期：受疫情影響，本年度小一候補生入學面試形式現已修訂為「視像面試」。

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農圃道官立小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

學校網址

聖羅撒學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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獻主會小學

收表日期：未公有

面試日期：未公布

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35網熱門官津叩門資訊

天神嘉諾撒學校

收表日期：已截止

面試日期：5月29日

學校網址

馬頭涌官立小學（紅磡灣）

收表日期：6月2至5日

面試日期：未公布

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聖公會奉基小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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聖公會奉基千禧小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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黃埔宣道小學

收表日期：６月８至１０日（親身遞交）

面試日期：改為由家長為小朋友按指示拍攝短片,並不設第二輪面試。

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40網熱門官津叩門資訊

瑪利諾神父教會學校（小學部）

收表日期：6月６至１２日

面試日期：提交個人錄像片段

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聖公會聖多馬小學

收表日期：6月3、4及7日（親身遞交）

面試日期：第一階段：提交個人錄像片長2-3分鐘

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中華基督教會協和小學（長沙灣）

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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41網熱門官津叩門資訊

拔萃小學

收表日期：已於5月尾截止

面試日期：未公布

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喇沙小學

收表日期：6月公布

面試日期：未公布

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華德學校

收表日期：6月2日起

面試日期：未公布

學校網址

九龍塘官立小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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瑪利諾修院學校（小學部）

收表日期：６月３至１２日

面試日期：未公布

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瑪利諾修院學校首次公開叩門資訊

嘉諾撒聖家學校

收表日期：6月８至９日(.親身遞交)

面試日期：未公布

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嘉諾撒聖家學校（九龍塘）

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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九龍塘天主教華德學校

收表日期：6月2至9日

面試日期：6月11日

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按圖即睇Ken Sir 7大Portfolio製作貼士:

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45網熱門官津叩門資訊

慈雲山聖文德天主教小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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嘉諾撒小學（新蒲崗）

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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46網熱門官津叩門資訊

佐敦谷聖若瑟天主教小學

收表日期：6月2至4日 (親身遞交)

面試日期：6月8日

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九龍灣聖若翰天主教小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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48網熱門官津叩門資訊

觀塘官立小學（秀明道）

收表日期：6月2至7日(親身遞交)

面試日期：未公布

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聖公會李兆強小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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聖公會德田李兆強小學

收表日期：6月2至9日

面試日期：6月9日

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中華基督教會基法小學（油塘）

收表日期：6月2日起

面試日期：未公布

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聖公會油塘基顯小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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藍田循道衛理小學

收表日期：6月2至9日

面試日期：6月15至16日

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路德會聖馬太學校（秀茂坪）

收表日期：末公布

面試日期：未公布

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聖安當小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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