叩門攻略2021｜新界區熱門學校收表詳情　有學校最多三輪面試

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-21 07:00

小一統一派位結果將於6月2至3日以郵遞方式通知家長，今年預計有超過25,000人參加統一派位，較2020年同期佔算少約1,850人，若未能獲派心儀小學的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，因此家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。 （資料持續更新）

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中華基督教會基慧小學（馬灣）

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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香港浸信會聯會小學

交表日期：6月5至13日

面試日期：面試錄像

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天主教石鐘山紀念小學

交表日期：1-1-1：6月５日(親身遞交)；其他申請者：６月１５至21日

面試日期：1-1-1：6月12日；其他申請者接見與否，由學校決定

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海霸街官立小學

交表日期：6月2至5日

面試日期：6月16或17日

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荃灣官立小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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慈幼葉漢千禧小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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聖公會主愛小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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聖公會主愛小學（梨木樹）

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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聖公會主恩小學

交表日期：5月24日至6月11日

面試日期：第一輪：6月22或23日；第二輪：另行通知

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聖公會仁立小學

交表日期：6月３至５日

面試日期：第一輪：6月18日

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聖公會仁立紀念小學

交表日期：6月5、6、8及9日

面試日期：第一輪：6月10日；第二輪：6月11及12日；第三輪：６月下旬

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聖公會何澤芸小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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聖公會青衣邨何澤芸小學

統一派位後,歡迎到校或致電校務處查詢。

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聖公會青衣主恩小學

交表日期：6月2至9日

面試日期：第一輪：6月17日；第二輪：6月23日

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保良局世德小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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保良局志豪小學

交表日期：６月２至４日（親身遞交）

面試日期：６月１９日

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保良局方王錦全小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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保良局莊啟程第二小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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保良局梁周順琴小學

交表日期：６月２至４日

面試日期：第一輪：6月５或７日；第二輪：6月12日

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道教青松小學（湖景邨）

交表日期：６月8至10日

面試日期：６月11日

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順德聯誼總會何日東小學

交表日期：即日至6月4日

面試日期：６月３至７日

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順德聯誼總會胡少渠紀念小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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順德聯誼總會李金小學

交表日期：６月５日

面試日期：第一輪：6月7日；第二輪：6月9及10日

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博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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中華基督教會拔臣小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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天水圍天主教小學

交表日期：6月２至５日(親身遞交)

面試日期：第一輪面試將以錄像光碟或到校面試其中一項形式進行，確實形式於5月25日校網公布

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天水圍官立小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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順德聯誼總會伍冕端小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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伊利沙伯中學舊生會小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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光明學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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元朗商會小學

收表日期：6月5至10日

面試日期：面試日期另行通知

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南元朗官立小學

收表日期：6月7至10日（親身遞交）

面試日期：6月18日

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鐘聲學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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光明英來學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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元朗官立小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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佛教榮茵學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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曾梅千禧學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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李志達紀念學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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上水宣道小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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五旬節靳茂生小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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五旬節于良發小學

收表日期：6月2至7日

面試日期：第一輪：6月9日；第二輪：另行通知

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福德學社小學

收表日期：6月2至8日

面試日期：電話或即時通訊軟件通知

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大埔墟公立學校（寶湖道）

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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大埔墟公立學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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香港教育大學賽馬會小學

收表日期：6月7及8日（親身遞交）

面試日期：如獲安排面試，學校將於6月16日前以電郵形式通知家長

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聖母無玷聖心學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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沙田官立小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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馬鞍山靈糧小學

收表日期：６月2至7日（親身遞交）

面試日期：６月12日

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保良局雨川小學

收表日期：6月3至7日（親身遞交）

面試日期：6月16日

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胡素貞博士紀念學校

收表日期：6月2至5日（親身遞交）

面試日期：6月16日

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培基小學

收表日期：候補生申請詳情及表格可於年6月2至10日在校網下載。

面試日期：未公布

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浸信會沙田圍呂明才小學

收表日期：未公布

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浸信會呂明才小學

收表日期： 6月5日（親身遞交）

面試日期： 未公布

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保良局馮晴紀念小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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基督教宣道會宣基小學

收表日期：未公布

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保良局黃永樹小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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將軍澳天主教小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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以下是港島區９個校網包括31、32、34、35、40、41、45、46及48網的熱門官津小學的叩門資訊。

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