日本2孩媽媽3年慳35萬　15分鐘煮4味餸　即學慳錢秘技

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-27 21:00

精打細算是不少媽媽的終身課題，一名日本全職媽媽更擁有特別的慳錢方法，3年間為家庭省下約35萬（500萬日圓），更可在15分鐘內煮出4味餸菜！究竟她有什麼秘訣？

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每周花$500買餸

34歲的日本媽媽野乃子育有一子一女，曾出版熱賣書藉，公開生活小秘技，並不時於社交平台分享料理日常。丈夫是一家四口的經濟支柱，當照顧一家人的起居日常時，她不得不精打神算。久而久之，她更創出獨有的慳錢秘技，成功在3年間省下約35萬（500萬日圓）。

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早前她便亮相日本綜藝節目《プロの家は淒いはず！》，公開日常的購物策略、料理及收納技巧。她分享，平常會在家中寫下筆記，紀錄「需要買的東西」及「需要準備的料理」。進入超市後，她會時刻參考筆記，確保不會購買多餘的東西。每次去超市，她會購買一星期份量的食材，並限制自己最多花費$500（¥7000日圓），同時把一個月的使費控制在約$2100（30,000日圓）之內。

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自製快速料理包

把食材帶回家後，野乃子會利用保鮮袋保存食材，更會自製不同的快速料理包。例如若打算煮和風豚肉，她會把豚肉連同調味料、醬汁放進保鮮袋，封好、搓勻，然後雪藏。

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烹調時，她會將整包材料取出，直接下鑊，省卻備料時間，更可在15分鐘完成4個餸菜！在節目內，她僅以3小時便完成23道菜，即一家人於一星期的食用份量。此外，她更擅長發揮創意，例如以乾蘿蔔絲，配上孩子喜愛的香腸，以拿破崙意粉的方式烹調，充分善用食材。

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