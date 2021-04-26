家居裝修│花12萬在港打造三分離日式浴室　曾居日本媽媽：易打理

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-26 13:51

日式住宅設計人性化，然而在香港，又可否打造一個日系居所？一位媽媽曾於日本居住，回港後更把居所重新改造，花12萬打造日式「三分離」浴室，環境更衛生、容易打理，直言「喺日本湊仔舒服好多，原因係家居設計唔同！」。

媽媽更多清靜時間

媽媽Alg Ae在社交平台群組「家居裝修分享谷」發文分享，把香港的「豆腐潤單位還原成日本的家，希望重現日式間隔實用功能。」她接受訪問時表示，育有一名就讀幼稚園的孩子，並曾與孩子在日本生活。「喺日本經常要一個人湊小朋友，但相比香港，喺日本『單挑』湊仔係舒服好多，其中一個原因係家居設計唔同。」

她解釋，例如日式浴室採用「三分離」設計，即洗澡浴室、馬桶及洗手盆分開三個空間，「剩係浴室會濕，乾淨衛生啲。家人一個化妝，一個沖涼，一個去廁所都冇問題。」日式浴室面積較大，她可與孩子一起洗澡，孩子也更享受留在浴室的時光。

「每次俾唔同玩具小朋友玩，佢玩嘅時候唔怕整濕外面，可以玩得放啲、耐啲，日日都可以喺入面玩成個鐘。佢玩得愈耐，自己有愈多時間relax，可以喺旁邊用下電話，睇下書，清靜一陣已經好開心。」

按圖了解日式「三分離」浴室：

改動喉管與間隔

除此之外，「三分離」浴室設計更容易清潔和打理，「唔使刷磚，冇咁容易發霉」，促使她把香港的居所重新改造成日式設計。「香港浴室通常比較細，唔預你分開3個地方，所以一定要有間隔同喉管更改。」

她指，香港設計公司不太熟悉日式設計，但慶幸他們配合。「有啲日本用開嘅建材物料香港又未必搵到，佢哋幫我做咗好多新嘗試，結果都成功。」媽媽補充，除了浴室，家裡的廚房、玄關、儲物室也採用了日本設計。浴室部分則約58呎，裝修費約為12萬。

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