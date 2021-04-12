日本媽媽年儲18萬　一周設儲錢目標及「無買日」：多咗時間陪仔女

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-12 12:30

媽媽想要理財，除了「打斧頭」，原來還有方法！有日本媽媽分享了自己的儲錢方法，一年慳到了250萬日圓（約18萬港元）！而這位媽媽更指，這些方法不但儲到錢，還多了時間陪小朋友，一舉兩得！

日本媽媽大方分享慳家大法，一年就慳到港幣18萬！而且，她分享這些方法連入門者都能快樂地儲錢，實踐起來不太困難。

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而因為每月都設立了「無買日」，就不用每天都外出購物，煮菜也盡量利用雪櫃的材料，結果多了時間留在家中陪伴小朋友，可以中午一起泡澡，還有乘機「斷捨離」。

用手機的APP儲積分換禮品，也能節省不少。（Photo-ac）

另外，日本媽媽還分享了2招行超市也能「慳家」的方法：

1. 購買特價品；尤其是新鮮的肉類，到了傍晚大多減價促銷，購買特價品自然能節省不少。

2. 每次只採購少份量；設立了「無買日」也不代表採購日大買特買，反而會因為買多了而超出了使用的份量，造成浪費。日本媽媽建議每次採購3至4天的份量，比較容易掌握，而且可以把預算設定在4000日圓（港幣約288元），即是大約2天的洗費。

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