夏天不開冷氣只靠風扇都夠涼？ 網民分享各式土炮消暑秘方

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-29 17:00

連日高溫讓許多人熱到趕緊打開冷氣消暑，但也因此讓台灣電力再亮「供電吃緊」黃燈，一名女網友在Facebook發文表示自己今年都還沒有開過冷氣，她透露不開冷氣的原因，只要一支電風扇就能夠度過夏天，也讓網民們大讚「太強了」。

炎炎夏日竟然有人能夠不開冷氣？（按圖看清！）

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原PO在Facebbok群組「不塑之客」寫道，這陣子雨量少，缺水又缺電的情況下，讓她深深感受到能源的重要，再加上自己天生很耐熱，一支電風扇就可以撐整個夏天。她說自己住在公司宿舍，今年到現在都還沒有開過冷氣，只有客人來的時候才會打開。雖然自己不常開冷氣，但原PO認為需要的時候還是要開，不然熱出問題就本末倒置，她也好奇是否也有人一樣不開冷氣。

帖文釣出許多相同經驗的人，「不開冷氣+1，其實有風就可以很涼」、「我也不開，很多朋友覺得不可思議，但下周要安裝了，之前有客人來沒冷氣覺得不舒適，希望朋友來很舒適，我們是可以耐熱的，但剛好遇到疫情期間…所以應該暫時也不會開啦」、「我也還沒開！可能只有台北能這樣，南部都快40度了」、「4年多沒開冷氣囉，一家四口一個月電費支出不到台幣1000元，孩子們對環境的適應力增強，也同感環保的重要性」。

還有網友分享自己消暑的撇步，「昨晚實驗，在電風扇上放擰9分乾不滴水的濕毛巾，結果真的有神奇的降溫效果，歡迎大家試試」、「多年竹席+涼感寢具，有在用精油會滴薄荷、茶樹水氧機。最近可能會買大罐涼感霜按摩刮痧，泡康福茶也蠻涼爽的」、「我也都脖子掛涼感毛巾，熱了就重新用水，水不夠就雪雪櫃」、「吹電風扇是夠的，熱了流汗就用濕毛巾擦身體，讓身體流汗適應溫度也不差，還能把電留給別人用」。

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