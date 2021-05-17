一周消暑湯水│湯包爸爸教煲6款合時湯飲　簡易快捷全家解熱健脾

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-17 22:08

雖然只是5月天，但上周天文台已發出酷熱天氣警告，市區錄得最高氣溫34度，已創今年新高，相信不少家長已要開冷氣消暑，湯包爸爸Adam為大家推介一周6款湯飲，有齊糖水甜品、家常靚湯及簡單快捷易製作的焗茶飲，當中加入有益又令小朋友易入口的食材，就連苦瓜湯都飲到，全家人消暑解熱迎夏日。 (圖片由受訪者提供)

由於天氣炎熱，Adam表示小朋友容易感到沒胃口，食慾大減，他說：「要健脾改善小兒胃口，可以吃紅豆沙，既可紓緩肺燥又改善乾咳，小朋友冇胃口，瘦弱脾胃差，其實一碗甜湯或一碗有益糖水，可助胃口大開更吸收，而煲紅豆沙都會用蔗糖，我選用雲南古法手工紅糖用來煲紅豆沙，更可補氣血，健脾胃，加上陳皮理氣助消化，脾胃食滯消化不良一定要吃，不要以為只是一碗糖水咁簡單。」

點圖即睇消暑糖水製法:

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另外，適合天氣熱又不會太涼的湯水，Adam推薦以下三款，他說：「因為熱，大家都走到冷氣地方，睡眠也會開冷氣，因為沒有新鮮空氣，我會推介羅漢果，因為可以清除肺部垃圾 ，不單止咳潤肺，對氣管敏感、氣管炎、咽喉炎、支氣管哮喘、百日咳、扁桃體炎等相當有療效用。」

他續說：「而我對苦瓜情有獨鍾，因為細細個我媽已經迫我食，首先湯有苦瓜甘味， 但唔苦，飲完個口有點回甘，涼涼地，好舒服，今日我都教返我對仔女，苦瓜好有益，然後當我青春反叛時期，夜一夜都唔瞓，搞到滿面暗瘡，阿媽又會經常煲呢個湯，暗瘡好快謝，個口又涼浸浸，可降火，苦能瀉清心火，苦瓜一般會加淡菜、蠔豉同時滋陰降火，但呢兩樣我都不愛吃，所以改為沙參玉竹，同樣有強大滋陰功能！」

他指過涼會傷脾胃，所以加入蓮子補脾，「還有苦瓜湯一般煲排骨，因為夠甜，建議大家去燒肉鋪買燒骨，令湯更惹味，而且價錢又平，用金華火腿，生津開胃，素食朋友照舊可用桂林錐、粟米、紅蘿蔔及合桃腰果。」他說。

點圖即睇三款合時湯水製法:

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最後，為方便繁忙家庭，Adam也推介兩款快煲茶飲，他說：「 山楂只消不補，夏天飲最好 ！因為熱辣辣的天氣大人小朋友冇乜胃口，肚仔仲會有滯住的感覺，山楂加茯苓，令小朋友消滯開胃，仲可以消脂減肥，清理腸道，夏天非常適合泡水喝！茯苓，被譽為『四時神藥』，因為平和所以人人合適，四季可用，功效主要袪水腫、利水排濕及健脾和胃。 另外一款金銀花、菊花、甘草，我會加入雪梨乾，飲落好舒服！」

點圖即睇消暑2款茶飲製法：

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