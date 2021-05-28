屋企發現外傭藏奇怪銀碼樹葉　爸爸：係咪落降頭？僱主可以咁做⋯

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-28 20:30

不少家庭亦有聘請外傭，不論表現如何，若在家中發現對方藏有不明物件及「佈局」，隨時嚇到「心都離一離」。一位爸爸便在網上討論區發文，表示在家發現外傭佈下奇怪「樹葉陣」，又在樹葉寫上銀碼，於是向網民求教，是否被落降頭。當懷疑外傭落降頭，僱主又可以點做？

爸爸：已決定解僱

一名爸爸今日在討論區發文，表示在家發現外傭藏有奇怪物件，包括藏著硬幣和枯枝的玻璃鹽樽，又以膠紙在紙上貼樹葉、以不明液體浸樹葉，以及在樹葉上寫上銀碼，於是向網民求救：「小弟孤陋寡聞，想請教下工人姐姐擺呢啲喺屋企，係咪落降頭？」

按圖了解懷疑外傭落降頭可以點做？

他其後又在帖文表示，與太太育有2歲的孩子，太太已就事件向「大師」請教。「（太太）去攞姐姐張相畀啲大師睇，都話姐姐有問題，似降頭，大師話對象係我哋bb。應該唔會再同佢鬥法，決定咗星期日炒佢。」

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月桂葉求財？

有網民表示「可能純粹類似風水嘅嘢」，「睇落似財運風水陣，個賓賓真無辜」，部分笑言：「賓式觀音借庫？」、「炒咗佢啦咁冇大志，寫800萬都算啦，仲要寫hkd（港元）唔寫usd（美元）。」、「呢啲叫不瘦降，好似係最毒嘅降頭嚟」。

有精警網民則表示，在網上找到教學影片，指可在月桂葉上寫上銀碼，再將之燃燒，以收求財之效，認為涉事外傭只是迷信。有網民輕嘆：「唔知個姐姐有冇多咗錢，但佢而家分分鐘連工都冇得再開。」

直接表達「不接受」

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，僱主懷疑家中外傭落降頭的事不時發生，當中以印傭為主，除了有頭髮、相片、釘，更曾有僱主發現印傭藏有插有針的公仔。

她提醒僱主，若發現外傭藏有這些估計是「落降頭」的物品，宜先了解其用意，如外傭只是想與僱主有良好的關係，並得到信任，可直接跟外傭表達自己不接受。「建議僱主可直接跟外傭傾，說出自己不接受這種方式，覺得好驚，提醒她只要做好工作，不用做這些事，令她安心工作。」

徐小姐指，不少印尼人相信用邪術可以修補關係，甚至對不喜歡的人施咒，但始終文化差異，香港人未必能接受。當發現家中外傭曾「落降頭」，是否需要立即解僱？她指要視乎僱主本身的接受程度，「以我自己為例，我很怕這些鬼神的事，令我感到很不安，所以不能接受；但也有僱主覺得外傭是出於好意，只是勸止她而不會解僱。」

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