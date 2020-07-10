【恐怖外傭】媽媽分享恐怖經歷　外傭疑似落降頭瞓僱主床更偷錢

香港生活成本高昂，衣食住行再加上小朋友的教育開支，令不少父母都要外出工作養家，照顧小朋友的事，很多時就是依靠外傭與長輩，而聘用外傭是一件十分講求「運氣」的事，如果聘用了精神有問題、行為古怪的外傭，不但幫不了自己家庭，更令自己提心吊膽，就像以下僱主的經驗一樣。 （圖片由受訪者提供）

外傭偷錢行為古怪 疑似落自己降頭

一名姓張的媽媽在「香港外傭僱主關注組Support Group for HK Employers with FDHs」中分享了自己聘用了「恐怖印傭」一事，而是次事件更令她以後也不敢再請外傭。媽媽接受訪問時指，這三個多月來，她發現自己及丈夫的銀包多次「唔見錢」，涉及金額大約2500元，張媽媽直言：「雖然知外傭會係買餸或屋企拎走一啲散銀，但呢位外傭實在係幾大貪。」

發現外傭疑似用恐怖公仔落降頭

除此之外，張媽媽更在印傭枕頭底有自己的一束頭髮，以及一包泥土、乾葉、指甲的混合物，更發現一個恐怖的公仔被膠布封嘴， 橡筋纏頸疑似落降頭。恐怖的事還不止於此，張媽媽更指印傭即使明知家中有安裝攝像鏡頭，仍肆無忌憚地趁自己外出，入主人房床睡覺，而且多次提醒仍不改善，在鏡頭下照做。

更誇張的是，事情更發展到即使張媽媽在家，只要不在自己房間，此印傭亦會走進主人房床睡覺，張媽媽警告她，她只會「望住你唔出聲」。在平日觀察中，印傭有時會看着事主的結婚照自言自語。這位印傭嚴重影響事主情緒，聘用該印傭後看了兩次醫生、體重下降兼且日日肚痛！

印傭已辭職轉新工

張媽媽和先生也覺得該名印傭行為古怪，張媽媽更是花大量時間看攝像錄影，有時會以為自是錄像鏡頭有問題：「佢有時會企係啲杯前面，正常人會拎去洗或者執起隻杯，佢就雙眼放空望住啲杯，郁都唔郁咁望住啲杯五分鐘，我仲以為條片暫停咗。」

張媽媽其實在該印傭入職不久後便察覺異樣，但無奈合約太保障印傭權利，要「炒」她，印傭有權自選回印尼機票的日子，因為疫情期間，機票是相當昂貴，加上已花費的約15000港元的中介費亦會化為烏有，因此遲遲未作行動。最終，印傭突然自行辭職，騙自己要回印尼，但不久後便到新家庭工作，不過張媽媽亦有跟足勞工條例，自己出了一張14日內回印尼的機票賠償。

關注組召集人：工人似有精神病

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指：「上述個案印傭對住空氣講嘢，都唔係正常人啦，似有精神病多啲！」而且無論如何，睡主人房的床也有問題，公仔則不排除與「落降頭」有關。

她指如果僱主發現外傭有類似情況而且十分擔心、害怕的話，可以帶外傭回中介公司直接解僱，再找中介（印尼翻譯）協助回家執行李走，不過此舉或會需要額外賠償開支，即是「用錢趕走瘟神」，而上述個案最終是外傭自行辭職，有沒有「手尾要跟」就要視乎辭職信內容。

最後徐小姐建議：「我覺得僱主而家都有排驚啦，佢個工人有啲精神問題，當務之急就係全屋搵人由頭落腳檢查間屋有冇俾人擺放一啲降頭之類嘅嘢。」