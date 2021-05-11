外傭強檢｜政府安排5.30前做第二輪檢測　將改良安排應付周末

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-11 17:30

政府今日（11日）宣布，全港外傭將需進行第二輪強制檢測，將會改良安排，包括延長檢測期，提升檢測量以應付周末的流量，另外不會要求外傭強制接種疫苗。

行政長官林鄭月娥今早宣布一系列防疫措施，其中她表示要以策安全，將安排外傭進行第二輪強制檢測，已完成接種疫苗的外傭可以獲得豁免。汲及上次的經驗，明白檢測的人數眾多，第二輪檢測將改良安排，檢測期由上一之的9日延止至2個星期以上，當局將在星期六發出公告，外傭需在5月30日前接受檢測。

早前完成的外傭強制檢測，超過34萬人接受檢測，將4萬名完成接種疫苗的外傭獲豁免，強檢下找出3宗有關連的感染變種病毒個案。

目前新界區的檢測預約位置較多：（截至5月11日早上11時）

剎停續約打針的建議

此外，政府就早前提出外傭續約必須接種疫苗的方案，林鄭月娥指評估過公共衛生需要，各地政府均以自願接種為原則。勞福局局長羅致光也會見了印尼和菲律賓駐港領事徵求看法，考慮到僱主、僱員反應和社會意見，以及一系列的法律等問題之外，決定不會推行有關規定。

社區檢測中心預約網址：（按此）

+ 17 + 17 + 17

流動採樣站：

+ 11 + 11 + 11

*流動採樣站的服務時間或服務對象如有變動，以現場公布為準。

23個流動樣本收集點：

+ 19 + 19 + 19

相關文章：睇準外傭學生需強檢炒賣檢測樽 1張八達通即可無本生利最多賺8百